El CAB Estepona hace vibrar al Pineda ante Ferrol

El Ingeniería Ambiental CAB Estepona doblegó con autoridad al Baxi Ferrol para hacer vibrar al Pineda y completar un encuentro bastante coral, con Sika Kone y Ceci Muhate como principales protagonistas en la anotación. No obstante, los primeros compases no fueron del todo prometedores. La primera canasta local tardó en caer tres minutos.

Para cuando estrenaron su casillero las esteponeras ya habían sumado seis puntos las gallegas. Sika Kone cambió el guión con su acierto en puntos y rebotes. Pero también ayudó a trastocar los planes iniciales de César Aneas y Lino López la retirada de Moira Joiner, cojeando, aunque con ayuda de los servicios médicos del Baxi Ferrol lograría completar el partido.

Contratiempo ferrolano

Precisamente la combo americana estaba siendo la más destacada de las visitantes, con ocho tantos y, con un buen parcial, el cuadro ferrolano se marchaba 13-18 arriba al término de los primeros diez minutos. Un triple de Karolina Sotolova abriría el segundo parcial para dar la máxima al equipo gallego (13-21), si bien es cierto que el CAB Estepona reaccionó bien con cuatro puntos consecutivos de Leia Dongue y canastas de Maddie Garrick y Ceci Muhate, que dejaban en 22-23 el luminoso.

Una canasta y adicional de la irlandesa Claire Melia volvía a abrir diferencias y, aunque las jugadoras del equipo esteponero mejoraron sus prestaciones defensivas, un triple de Clementine Samson situaba al cuadro ferrolano a cinco (26-31).

Aluvión esteponero

Ceci Muhate, desde el tiro libre, acercaría a las locales al 28-31 con el que se llegaba al descanso, aunque antes dio tiempo a que sancionaran la tercera personal de Dongue. Y con el arranque del tercer cuarto, el aluvión del cuadro esteponero. Sika Kone encadenaba cinco puntos de manera rápida para igualar el marcador a 33 y poco después se encadenrían tres triples consecutivos, con dos de Madison Conner y otro de Muhate.

El marcador estaba ya 50-36 cuando el banquillo visitante detuvo el juego. El parcial del cuarto era de 22-5 y quedaban por delante tres minutos y medio. No lograba encontrar ventaja alguna ni acierto de cara al aro el cuadro gallego y un nuevo triple de Muhate cerraba el parcial con 59-36 con un Pineda en plena ebullición.

El último periodo no tuvo mucha historia. La tensión no era la misma, costaba que llegaran los puntos de Ingeniería Ambiental CAB Estepona y Samson tomó galones por parte de Baxi Ferrol. El partido fue la manera perfecta en la que Meli Gretter, que repartió 11 asistencias, celebrara su cumpleaños junto a compañeras y afición.

Ficha técnica

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 65 (13-15-31-6): Gretter (0), Contell (6), Conner (8), Muhate (14) y Kone (17) -quinteto inicial-, Dongue (6), Masiá (0), Ortega (2), Atkinson (1), Garrick (3) y Rodríguez (8).

Baxi Ferrol 49 (18-13-5-13): Joiner (10), Millán, B. (0), Sánchez-Ramos (0), Rodríguez (6) y Daniels (4) -quinteto inicial-, Samson (9), Sotolova (8), Millán, S. (-), Melia (5) y Joris (7).