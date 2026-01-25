Recepción de la Junta al equipo ‘Estrella del Viento’

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, han presidido una recepción oficial a los integrantes del equipo ‘Estrella del Viento’, que a los mandos de la embarcación Barlovento se imponían este pasado verano en la prestigiosa Copa del Rey de Vela para Barcos Clásicos.

El Palacio de San Telmo de Sevilla albergó un encuentro con la expedición malagueña que fue organizado como «acto de reconocimiento» al triunfo materializado a finales del pasado mes de agosto en aguas de Mahón. Como relatan los propios responsables de la escuadra costasoleña, la Copa del Rey es una de las regatas estrella en el mundo para este tipo de embarcaciones, como lo son las de Barcelona, Palma, Cannes o Saint-Tropez, en la que participan las mejores embarcaciones y tripulaciones a nivel internacional.

Después de 21 años de historia era la primera vez que la conseguía una tripulación andaluza. Con estos argumentos, la recepción oficial incluyó la presencia de parte de la tripulación: el armador Domingo de Torres; el director del proyecto y de Estrella del Viento, Manuel Martínez; el director deportivo, Jorge Haenelt; o los también participantes Guillermo Rodríguez, Pep Moral y David Rumbeo.

Asimismo formaron parte de la recepción oficial otros cargos públicos o deportivos. Así tomaron la palabra el presidente de la Federación Andaluza de Vela, Francisco Coro, o el director técnico de dicha entidad, Nicolás Mariño. «Es una demostración de apoyo a la tripulación que agradecemos enormemente», señalaron los propios responsables de Barlovento.

Estos últimos recordaban que ya habían coincidido anteriormente y en el ámbito deportivo con el máximo dirigente autonómico, Juanma Moreno, porque en el año 2021 acompañaba a este mismo equipo durante unas sesiones de entrenamiento desarrolladas en su anterior base, la situada en Puerto Sherry, donde era protagonista la embarcación Seventy.