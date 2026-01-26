Ola de apoyo del mundo del fútbol hacia el pequeño malagueño Kylian

Gestos como estos son los que hacen grande al fútbol, más que meter un gol o ganar un partido. Hace unos días se conoció el problema médico inesperado que sufrió el joven malagueño Kylian, un pequeño futbolista que juega en el Prebenjamín del Tiro Pichón, y desde entonces se desató una ola de apoyo y cariño hacia el chaval y su familia.

Afortunadamente, el pequeño Kylian pudo superar satisfactoriamente una intervención quirúrgica para solventar una enfermedad que le estaba provocando muchos dolores de cabeza. Los mensajes de apoyo han llegado desde diferentes protagonistas de los más destacados en el mundo del fútbol, como su tocayo Kylian Mbappé, que le envió un vídeo junto al malagueño Dean Huijsen para mandarle fuerza.

Apoyo desde La Rosaleda

Sin ir más lejos, este viernes, una vez se conoció que había superado la operación éxito, desde la Grada de Animación de La Rosaleda también mostraron una pancarta de apoyo durante la disputa del Málaga CF-Burgos. "Ánimo Tiro Pichón" y "Fuerza Kylian", rezaban las lonas. El Fondo Sur coreó su nombre y el resto del estadio respondió con una gran ovación.

El entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes, y otros malaguistas como David Larrubia o Izan Merino también quisieron trasladar sus mensajes de apoyo para Kylian, que en estos momentos sigue recuperándose de la intervención con el deseo de volver a la normalidad y disfrutar de la vida y del fútbol.