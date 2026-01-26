Prebenjamín
Ola de apoyo del mundo del fútbol hacia el pequeño malagueño Kylian
El joven prebenjamín del Tiro Pichón superó con éxito un intervención quirúrgica y recibió el cariño de La Rosaleda y de jugadores de talla mundial, como su tocayo Mbappé
Gestos como estos son los que hacen grande al fútbol, más que meter un gol o ganar un partido. Hace unos días se conoció el problema médico inesperado que sufrió el joven malagueño Kylian, un pequeño futbolista que juega en el Prebenjamín del Tiro Pichón, y desde entonces se desató una ola de apoyo y cariño hacia el chaval y su familia.
Afortunadamente, el pequeño Kylian pudo superar satisfactoriamente una intervención quirúrgica para solventar una enfermedad que le estaba provocando muchos dolores de cabeza. Los mensajes de apoyo han llegado desde diferentes protagonistas de los más destacados en el mundo del fútbol, como su tocayo Kylian Mbappé, que le envió un vídeo junto al malagueño Dean Huijsen para mandarle fuerza.
Apoyo desde La Rosaleda
Sin ir más lejos, este viernes, una vez se conoció que había superado la operación éxito, desde la Grada de Animación de La Rosaleda también mostraron una pancarta de apoyo durante la disputa del Málaga CF-Burgos. "Ánimo Tiro Pichón" y "Fuerza Kylian", rezaban las lonas. El Fondo Sur coreó su nombre y el resto del estadio respondió con una gran ovación.
El entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes, y otros malaguistas como David Larrubia o Izan Merino también quisieron trasladar sus mensajes de apoyo para Kylian, que en estos momentos sigue recuperándose de la intervención con el deseo de volver a la normalidad y disfrutar de la vida y del fútbol.
- El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
- Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
- La nieve tiñe de blanco los puntos más altos de la provincia de Málaga
- Diez años de lucha por un Bosque Urbano en Málaga
- Keko, guía turístico malagueño: 'Miles de personas vinieron a esta fuente de Antequera para buscar un tesoro
- Trabajos de demolición del antiguo edificio de los cines en el centro de ocio Málaga Nostrum
- Málaga invierte 72.000 euros en poner 'Pedregalejo' en la playa de Las Acacias
- Málaga Guitar Experience: tres días de conciertos y cultura musical en Torremolinos