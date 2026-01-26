Vingegaard elige Málaga para preparar Tour y Giro

El ciclista danés Jonas Vingegaard ha vuelto a ser visto este mes de enero en las carreteras malagueñas. Ya ocurrió temporadas atrás para sorpresa de numerosos compatriotas, que lo identificaron en las rutas del interior de la Axarquía, de esas que recorren con pendientes bastante significativas los términos de Cómpeta, Canillas de Albaida, Árchez, Salares, Sedella o Canillas de Aceituno. Aunque el equipo holandés Vima-Lease a Bike, al que pertenece, desarrolla por segundo año su concentración en tierras alicantinas, las temperaturas en la Costa del Sol permiten desarrollar de manera óptima algunas de las tandas diseñadas por sus preparadores. Así se ha podido observar en un vídeo compartido por el triatleta Rubén Bravo en Instagram.

De lo que vendrá durante 2026 para el vicampeón del Tour de Francia ya ha trascendido bastante. El vigente ganador de la Vuelta a España no está previsto que precisamente regrese a Málaga con la posibilidad de revalidar su título en la vecina provincia de Granada, donde de manera inusual terminará este año la ronda española.

Al contrario, el Visma-Lease a Bike aspira a que el danés se corone en el Giro de Italia y pase a unirse de esa manera al selecto club de ciclistas históricos que han sido capaces de completar la trilogía de las tres grandes rondas por etapas. Ya se enfundó Vingeegaard la elástica como ganador del Tour tanto en 2022 como en 2023.

Precisamente en aquellos años, cuando mostraba sus mejores sensaciones, ya fue visto en pretemporada por algunas de las carreteras más singulares de la provincia malagueña. En esta ocasión se le ha visto subir hacia Comares a través de la ruta que pasa por Olías o Totalán y que alberga rampas desde las que contemplar la Bahía de Málaga con paisajes únicos.

Para la escuadra holandesa, el objetivo fundamental es alcanzar lo más alto del podio en París. "Al margen de que Jonas siempre ha querido correr el Giro, estamos convencidos de que hacerlo le beneficiará de cara al Tour", manifestaba el pasado 13 de enero en La Nucía el director deportivo del equipo, Grischa Niermann.

Debut en el Giro

Vingegaard alegó que lleva tiempo pensando en intentar su asalto al Giro: "Es una de las carreras más importantes del calendario y una que nunca he hecho. Siento que ahora es el momento perfecto. Ganar la Vuelta el otoño pasado me motiva aún más para ir a por la victoria también en Italia. Me encantaría añadir la maglia rosa a mi colección".

Pero también recordó que en su palmarés en el Tour figuran dos triunfos y tres segundos puestos en cinco participaciones. De esa forma, la ronda francesa es el eje fundamental, otro año más, en su preparación para la nueva campaña. "Ganarlo por tercera vez sería increíble. Será difícil, aunque quizá más emocionante que las dos ediciones anteriores", alegó sobre el nuevo recorrido.

Pasión por Málaga

El ciclista danés ha declarado más de una vez sentirse enamorado de Málaga. Recordemos que en la Alta Axarquía han pasado largas estancias algunos de los máximos dirigentes de su país y son miles los daneses que desde la década de los ochenta poseen segunda vivienda en la Costa del Sol.

A las puertas de adjudicarse su primer Tour de Francia ya expresaba públicamente su pasión por la capital malagueña. "Es cierto que España me gusta mucho, especialmente en los inviernos o ciertos periodos del año para ir a entrenar. Y hay una ciudad que me encanta especialmente: Málaga. Después del Tour pasé unos días en Mijas, en los que salí a entrenar. También estuve algunas veces por Marbella, luego también voy más por la costa en Calpe con el equipo... pero siempre que pueda, volveré a Málaga. Disfruto mucho allí", aseguraba en las páginas del diario As.