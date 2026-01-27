Valladolid, primera parada de otra semana doble para el Balonmano Costa del Sol

Apenas 48 horas después de aterrizar en casa, el Costa del Sol Málaga se pone ahora en la carretera dirección Valladolid. Este miércoles en un escenario clásico como Huerta del Rey volverá a saltar a las tablas. A las 19:00 horas visita al Caja Rural Aula Valladolid para recuperar el encuentro atrasado de la jornada 16, ya que el fin de semana anterior estaba en Bor disputando el Last 16. Otra bala en la recámara para engancharse a la zona alta después de sendos tropiezos de Super Amara Bera Bera y Mecalia Atlético Guardés. La de Elda fue al limbo, queda por ver si sirvió de enseñanza.

Suso Gallardo: "Partido muy complicado"

«Partido muy complicado ante un equipo que nos robó un punto en la primera vuelta. Venimos de una eliminatoria muy dura en Serbia, pero con la alegría de haber pasado. Los de arriba han pinchado y necesitamos conseguir dos puntos que nos sigan metiendo en la pelea de los primeros de la clasificación. Es muy importante para los cruces del play off y para conseguir plaza europea, que es uno de los objetivos del club», asegura Suso Gallardo en la previa, hablando con honestidad de la trascendencia de sumar un triunfo en tierras castellanas.

Noticias relacionadas

Empate en Carranque, en la ida

El conjunto de Salva Guardia, que empató en Carranque en septiembre, marcha en undécima posición y ha ganado uno de los últimos cinco choques. En casa, siempre una pista complicada, ganó dos de ocho. Las panteras no vencieron en las tres últimas salidas, con dos derrotas recientes. La expedición malagueña, que se desplazó en la noche del martes tras entrenar, recupera a Silvia Arderius para esta cita. Se caen Estela Doiro y Martina Villalva y permanecen fuera por lesión Maider Barros (rodilla), Rita Campos (espalda) y Bárbara Vela (tobillo). Un miércoles clave para presentar candidatura para el Costa del Sol Málaga.