El Balonmano Costa del Sol Málaga cae en Valladolid y se aleja de la cabeza de la clasificación (24-21)

Le está costando en este tramo de la temporada al Costa del Sol Málaga ser fiable lejos de Carranque. Las panteras enlazan tres tropiezos en los tres últimos desplazamientos en la Liga Guerreras Iberdrola, que son una piedra en el zapato para acercarse a la zona alta de la clasificación.

Derrota este miércoles en el clásico Huerta del Rey ante el Caja Rural Aula Valladolid (24-21), que meses después volvió a hacer mucho daño a las malagueñas. Esta vez tuvo el premio de la victoria. Jarro de agua fría para el equipo de Suso Gallardo, que venía con la flecha hacia arriba de la EHF European Cup.

Buen arranque de las "panteras"

Nicxon Clabel golpeaba en el inicio con tres goles, que servían para mantener el pulso con un conjunto de Salva Guardia que ya salía bravo. Marisol Carratú ya levantaba la mano y daba señales de lo que estaría por venir. Las rotaciones daban una marcha más a las visitantes y era Martu Romero, en el regreso a la que fue su casa, la que daba la primera renta (7-8). Ahí se cogía impulso para marcharse con un colchón importante, la máxima hasta el momento, al descanso (10-13).

De más a menos

Quedaba por ver el colmillo que había para romper el duelo. Salió con coraje el Caja Rural Aula Valladolid, que pronto comprimía y levantaba al público. Con 14-15 lo paraba Suso Gallardo, la cuesta ya se había invertido. No podía sostener el equipo malagueño a las locales, ahora con otro ritmo. Amaia González de Garibay metía dos siete metros y lo empataba (18-18). Una efímera mejoría (18-20), no amilanaba a las de Salva Puig, que le daban la vuelta por medio de Polina Gorbatsjova con un parcial de 4-1. Ahí se bajó la persiana. Varias ocasiones manifiestas malogradas y atrás no había red de seguridad. Derrota dura y la cabeza de la Liga Guerreras Iberdrola queda lejos.