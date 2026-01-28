Puesta de largo del torneo de baloncesto Avance Global Cup

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, participó en la presentación del torneo internacional Avance Global Cup, que tuvo lugar en Fuengirola, en el Higuerón Hotel Málaga. Allí, destacó el nivel de esta competición juvenil de baloncesto, en la que se van a medir diez equipos de élite de todos los rincones del mundo, desde Estados Unidos a Australia, y entre los que se encuentra Unicaja. En este encuentro estarán presentes algunos de los mejores institutos, academias y clubes canteranos de Norteamérica, Europa, África, Asia y Oceanía.

Málaga, capital del deporte

Salado subrayó la cultura baloncestística de Málaga, donde este deporte se vive “con pasión”, y aseguró que la provincia cuenta con las infraestructuras necesarias y una demostrada experiencia a la hora de organizar y acoger eventos deportivos de primer nivel, como la Copa del Rey del baloncesto, las finales de la Copa Davis de tenis, la Vuelta Ciclista a España, el Mundial de Triatlón o la Solheim Cup de golf, entre otros muchos.

Francis Salado, entre Luis Scola y Jorge Garbajosa. / La Opinión

“En definitiva, este tipo de competiciones nos ayudan a avanzar en uno de los objetivos que tenemos en la provincia de Málaga y la Costa del Sol, que pasa por vincular nuestra marca al deporte y a los valores que lo inspiran, como el juego limpio, el trabajo en equipo, el esfuerzo y sacrificio o la mejora continua”, apuntó.

Salado recordó que por el centro de baloncesto de alto rendimiento The Embassy en Fuengirola, proyecto gestionado por los exjugadores Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, han pasado muchas de las mejores selecciones nacionales para sus entrenamientos, así como grandes jugadores de la NBA.

Noticias relacionadas

Escaparate de futuras estrellas

En este sentido, remarcó su convencimiento de que en esta competición “vamos a ver a algunos jugadores que, en los próximos años, se convertirán en grandes estrellas del baloncesto mundial”, y dijo que este torneo “está concebido como una plataforma de desarrollo y visibilidad del talento en general, y eso implica no sólo deporte y competición, sino también formación y exposición internacional para esos jugadores, para sus entrenadores y para los programas deportivos que siguen”.