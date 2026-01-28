Baloncesto
Puesta de largo del torneo de baloncesto Avance Global Cup
Desde este jueves se celebrará en las instalaciones de The Embassy, en Fuengirola, y reunirá a algunas de las principales academias y canteras del panorama mundial, como IMG Academy, NBA Academy Africa, Orangville Academy, o Dubai Basketball
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, participó en la presentación del torneo internacional Avance Global Cup, que tuvo lugar en Fuengirola, en el Higuerón Hotel Málaga. Allí, destacó el nivel de esta competición juvenil de baloncesto, en la que se van a medir diez equipos de élite de todos los rincones del mundo, desde Estados Unidos a Australia, y entre los que se encuentra Unicaja. En este encuentro estarán presentes algunos de los mejores institutos, academias y clubes canteranos de Norteamérica, Europa, África, Asia y Oceanía.
Málaga, capital del deporte
Salado subrayó la cultura baloncestística de Málaga, donde este deporte se vive “con pasión”, y aseguró que la provincia cuenta con las infraestructuras necesarias y una demostrada experiencia a la hora de organizar y acoger eventos deportivos de primer nivel, como la Copa del Rey del baloncesto, las finales de la Copa Davis de tenis, la Vuelta Ciclista a España, el Mundial de Triatlón o la Solheim Cup de golf, entre otros muchos.
“En definitiva, este tipo de competiciones nos ayudan a avanzar en uno de los objetivos que tenemos en la provincia de Málaga y la Costa del Sol, que pasa por vincular nuestra marca al deporte y a los valores que lo inspiran, como el juego limpio, el trabajo en equipo, el esfuerzo y sacrificio o la mejora continua”, apuntó.
Salado recordó que por el centro de baloncesto de alto rendimiento The Embassy en Fuengirola, proyecto gestionado por los exjugadores Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, han pasado muchas de las mejores selecciones nacionales para sus entrenamientos, así como grandes jugadores de la NBA.
Escaparate de futuras estrellas
En este sentido, remarcó su convencimiento de que en esta competición “vamos a ver a algunos jugadores que, en los próximos años, se convertirán en grandes estrellas del baloncesto mundial”, y dijo que este torneo “está concebido como una plataforma de desarrollo y visibilidad del talento en general, y eso implica no sólo deporte y competición, sino también formación y exposición internacional para esos jugadores, para sus entrenadores y para los programas deportivos que siguen”.
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Novedades televisivas para el Joventut-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo de forma gratuita
- El restaurante de Málaga que abrió en plena Guerra Civil para dar de comer a sus vecinos: sirven los mejores callos de toda Andalucía
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- Luto en el baloncesto malagueño por el fallecimiento de José Cárdenas
- El futuro tercer hospital de Málaga ya tiene nombre: se llamará Hospital Virgen de la Esperanza