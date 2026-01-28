OPEN AUSTRALIA
Sinner vuela a por Djokovic
El italiano superó a Ben Shelton en tres sets y alcanza su novena semifinal de Grand Slam
Jannik Sinner sigue sin dudar lo más mínimo camino a su tercer título en el Open de Australia. El italiano se deshizo del portentoso Ben Shelton sin ceder un solo set (6-3, 6-4 y 6-4) y deja ya muy atrás aquel susto en tercera ronda por culpa del calor extremo.
Fue un nuevo paseo del campeón ante un Shelton que sigue sin poder hacerle lo más mínimo de daño, siendo ya 22 sets consecutivos los que lleva a su favor Sinner en el cara a cara particular.
Novena semifinal de Grand Slam para él, donde se medirá otra vez a Novak Djokovic, como ya sucedió en Roland Garros y Wimbledon del pasado año.
Junto a Alcaraz, el serbio y el italiano vuelven a estar a semifinales, siendo ya cuatro consecutivos en los que los tres grandes nombres del momento han puesto presencia en la penúltima ronda.
SUSTO EN LA PIERNA
Pese a controlar a la perfección el partido en todo momento, Sinner encendió las alarmas al final del segundo set mostrando que algo no andaba bien en su pierna. Algún gesto raro hacia su banquillo, pero nada diferente en el juego.
En los dos primeros sets, rotura inicial para tomar el mando. En el tercero, esperó hasta el final para dar el golpe mortal a Shelton. Otro partido redondo para poner rumbo a sus sextas semifinales de Grand Slam consecutivas.
Son 19 ya las victorias consecutivas en Melbourne Park para un Djokovic que asusta hasta Djokovic con estos números. Este próximo viernes, nuevo duelo entre el rey y el campeón, con un 6-4 favorable para el italiano, que se ha llevado los últimos cinco enfrentamientos.
"Estos son momentos para los que se entrena. Tenemos muchísima suerte de tener a Novak aquí jugando un tenis increíble a su edad" aseguró el propio Sinner sobre la Rod Laver Arena, donde se lanzará a por el 24 veces campeón de Grand Slam en la lucha por un nuevo título de Grand Slam.
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- El restaurante de Málaga que abrió en plena Guerra Civil para dar de comer a sus vecinos: sirven los mejores callos de toda Andalucía
- Luto en el baloncesto malagueño por el fallecimiento de José Cárdenas
- El futuro tercer hospital de Málaga ya tiene nombre: se llamará Hospital Virgen de la Esperanza
- Alerta naranja por vientos fuertes en el litoral y Ronda
- Novedades televisivas para el Joventut-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo de forma gratuita