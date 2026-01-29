Europa League
Un Betis solvente asegura el 'Top 8' con un sufrido triunfo ante el Feyenoord
Antony hizo el primero tanto de los verdiblancos, Abde el segundo y Tengstedt descontó para el los neerlandeses
EFE
Sevilla
El Betis logró su objetivo de quedar en el 'Top 8' de la Liga Europa y clasificarse directamente para octavos de final en cuarta posición gracias a un triunfo contra el Feyenoord que fue más sufrido de lo que dejaba entrever el primer tiempo, que acabó 2-0 con los goles de Antony y Abde, aunque los neerlandeses recortaron en la segunda parte mediante Tengstedt.
