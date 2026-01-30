Competición europea
El Costa del Sol Málaga conocerá su rival de cuartos de final en la EHF European Cup este sábado
El sorteo de la EHF European Cup se celebrará a las 15 horas, donde también se determinarán los enfrentamientos de semifinales
Día importante para el Balonmano Costa del Sol en su andanza internacional. El equipo costasoleño dejó en el camino al HB Dudelange, al Haukar y al ZORK Bor, este último el pasado fin de semana, para estar en los cuartos de final de la EHF European Cup. Una ruta que conoce bien el equipo malagueño.
Ahora espera rival para esta fase entre los ocho mejores en un sorteo que se celebrará este sábado 31 de enero a las 15:00 horas y será retransmitido en directo en el canal de YouTube de Home of Handball.
El evento formará parte de la conferencia de prensa final del Campeonato de Europa masculino y se celebrará en la ciudad danesa de Herning. Un día clave para el futuro continental de las "panteras" en una competición en la que el equipo de Suso Gallardo tiene grandes expectativas este curso 2025/2026.
Posibles rivales
No habrá protección de países, por lo que el conjunto de Suso Gallardo podrá medirse a cualquiera de los otros siete clubes que están en este peldaño de la competición europea. La nómina es la siguiente: AC PAOK (GRE), Atticgo Elche (ESP), Bursa Büyüksehir BSK (TUR), Cabooter Fortes Venlo (NED), Mecalia Atlético Guardés (ESP), Hazena Kynzvart (CZE) y MSK IUVENTA Michalovce (SVK). La ida de los cuartos de final está programada para el 21 y 22 de marzo, mientras que la vuelta se disputará el 28 y 29 de marzo.
A priori, uno de los objetivos es que la diosa fortuna evite un duelo de las costasoleñas contra cualquiera de los otros dos representantes de la Liga Guerreras Iberdrola. Si se pudiera evitar a Elche y a Atlético Guardés, los otros posibles rivales parecen más asequibles.
Ruta hacia semifinales
También quedará clara la ruta hacia la final, una vez también se sorteen los enfrentamientos de semifinales, que se disputarán el 18 y 19 de abril y el 25 y 26 de abril. El Costa del Sol Málaga cruza los dedos para que la suerte le sonría en este sorteo de la EHF European Cup. Horas más tarde, a las 19:00, recibirá en casa al Conservas Orbe Zendal BM Porriño en la Liga Guerreras Iberdrola.
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
- Avisos rojos sin incidencias graves: Málaga exigirá a la Aemet mayor precisión en las alertas por lluvia
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Stella Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, revela lo que más le gusta hacer en Málaga cada vez que la visita: “Es fascinante”
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- La construcción de los chalés de lujo en el Lagarillo triplicará el tráfico en Pinares de San Antón