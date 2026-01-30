TENIS
¿Cuándo es la final del Open de Australia? Hora y dónde ver a Carlos Alcaraz
El murciano disputa su primera final en el torneo de Melbourne tras derrotar a Zverev en cinco sets
Giacomo Leoni Amat
Carlos Alcaraz sigue superándose a si mismo. Australia había sido tierra prohibida hasta ahora, pero al fin ha logrado alcanzar la final del primer Grand Slam del año por primera vez en su carrera. Había sido un camino tranquilo hasta llegar a semifinales, donde ha tenido que sudar, y vomitar, para superar a un gran Alexander Zverev en cinco sets y hasta tres tie-breaks (6-4, 7-6, 6-7 , 6-7, 7-5). El murciano se había puesto dos sets arriba, pero unos calambres le obligaron a ser atendido y perdió los dos siguientes. En el último set, le rompió el saque al alemán cuando este ganaba 5-3, y terminó llevándose los últimos cuatro juegos para completar otra remontada épica.
Es la primera vez que Alcaraz se planta en la final del abierto de Australia, pero también había superado un obstáculo llegando a semifinales. En sus dos participaciones anteriores, el murciano se había quedado en cuartos de final. En 2023 no participó por lesión, en 2022 perdió en 3a ronda frente Matteo Berrettini, y en 2021 debutó con 17 años y fue eliminado en segunda ronda. Si gana este domingo, Alcaraz completará el "Career Grand Slam" (ganar los cuatro grandes al menos una vez) con solo 22 años, siendo uno de los más jóvenes en lograrlo.
Dónde y cuándo ver la final
El vigente campeón del US Open ya espera rival en la final en Melbourne, que tendrá lugar en el Rod Laver Arena el domingo 1 de febrero entre las 08:00 y 09:00 horas de España peninsular. El encuentro se podrá ver en Eurosport, o a través de Movistar+ (Movistar Deportes, #Vamos) que tiene los derechos de la cadena. La plataforma de streaming HBO Max también ofrece cobertura en directo del partido.
Rivales
A la espera de conocer si el jugador a batir en la final será Jannik Sinner o Novak Djokovic, el tenista español cuenta con la confianza de haber ganado a ambos en finales de Grand Slam, dos veces. Derrotó al italiano en el US Open y en el Roland Garros de 2025, mientras que fue capaz de vencer a Djokovic en hasta dos finales de Wimbledon consecutivas (2023, 2024). Perdió la última final en Inglaterra contra Sinner, pero se llevó el último US Open para cerrar el 2025 con un balance de 10 victorias a 6 ante su máximo rival, contra el que ha disputado las últimas tres finales de Grand Slam.
