El Costa del Sol Málaga se medirá al Hazena Kynzvart en cuartos de final de la EHF European Cup

El Costa del Sol Málaga se medirá al Hazena Kynzvart en los cuartos de final de la EHF European Cup. Así lo decretó el sorteo celebrado en Herning, ciudad que acoge estos días el Campeonato de Europa masculino. Las malagueñas pelearán con el club checo por un lugar en las semifinales del torneo continental, con mucho duende para las panteras. En principio, la ida se jugará en Carranque el sábado 21 de marzo; mientras que la vuelta se disputará en Cheb siete días después, el 28. Lógicamente, habrá que mover los compromisos en la Liga Guerreras Iberdrola.

El equipo de República Checa, perteneciente a una ciudad de poco más de 30.000 habitantes y situada cerca de la frontera con Alemania, tiene una corta pero notable trayectoria en esta competición. En sus cuatro participaciones, contando la actual, no se han bajado de los octavos de final. En la pasada alcanzaron su mejor hito con las semifinales, donde quedaron apeadas por el Conservas Orbe Zendal BM Porriño, que contaba con la ahora pantera Maider Barros. En el pasado también se midieron al Motive.co Gijón.

Con una plantilla con el núcleo duro nacional, el Hazena Kynzvart ha superado dos eliminatorias. El equipo de Peter Sabadka venció al Union Korneuburg Damen austríaco (47-85) y al Jomi Salerno italiano (62-60), en este último con los dos partidos a domicilio. En la Liga MOL, donde compiten clubes de varios países, marchan en tercera posición con 11 triunfos en 14 choques.

En Herning también se sorteó el camino hacia la final, por lo que el equipo malagueño conoce a su posible siguiente rival en caso de superar a las de República Checa. Será el ganador de la eliminatoria entre españoles, el Mecalia Atlético Guardés-Atticgo BM Elche. Hay el 75% de probabilidades de haber un equipo de la Liga Guerreras Iberdrola en la final de la EHF European Cup. Queda aún mucho para el Costa del Sol Málaga, centrado en recuperar terreno en el torneo nacional y en la clasificación para la fase final Copa de la Reina de mayo.