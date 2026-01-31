El Costa del Sol recupera el pulso en Carranque (24-21)

El Costa del Sol Málaga recuperó la sonrisa este sábado en Carranque para ponerle el broche a enero. Se impuso con más holgura que brillo al Conservas Orbe Zendal BM Porriño (24-21) en lo que supone un refuerzo importante en la confianza tras los tropiezos en la Liga Guerreras Iberdrola en las semanas recientes. Un triunfo que es la llave para recuperar en solitario la cuarta plaza y no perder el paso con la zona alta de la clasificación. Un cambio de tendencia para afrontar la eliminatoria de la segunda fase de la Copa de la Reina el próximo miércoles en Logroño.

Las gemelas López se combinaban en el inicio para abrir el primer hueco, a la postre definitivo, de la tarde. Sus aciertos ponían un 5-2 que servía el trampolín. Luchaban las de Ismael Martínez, en el primer día sin Buforn y Santomé, para no despegarse. El ritmo local era superior y con el 11-7 se daba el primer tiempo muerto visitante. Martu Romero, que salía del banquillo, hacía la diferencia para el 16-12 del descanso. Ahí no levantó el pie el conjunto malagueño, con la grada poblada por la base, y ahora Joana Resende tomaba el testigo para llenar el zurrón (20-14).

Se bajaba la persiana en ataque y los goles caían a cuentagotas, aunque la defensa ayudaba a sostener. Pese a una pobre actuación en ataque en la segunda mitad las panteras conseguían amarrar una victoria muy importante en lo tangible y en lo moral. Dos puntos que ofrecen impulso en la tabla y buenas sensaciones para plantarse en uno de los momentos cumbre de la temporada. El miércoles en Logroño el Costa del Sol Málaga se juega estar en una nueva fase final de la Copa de la Reina. .