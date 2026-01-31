Tablas entre Osasuna y Villarreal en Pamplona

Osasuna y Villarreal empataron este sábado 2-2 en El Sadar en un partido intenso y de alternativas con goles de Víctor Muñoz y Budimir para los rojillos y de un Gerard Moreno decisivo con dos tantos para el conjunto amarillo.

Osasuna salió con todo ante el Villarreal y llevó la voz cantante con presión adelantada e intensidad con un Víctor Muñoz enchufado tras darle la victoria a los navarros durante dos jornadas seguidas. Rubén Garcia tuvo la primera ocasión, con un remate con la diestra que terminó saliendo por encima de la portería de Luiz Junior.

El Villarreal, con una marcha más, se encontró con un penalti de Javi Galán, que cayó en la trampa de la doble bicicleta de Pepe. Gerard Moreno no falló para convertir la pena máxima y poner el 0-1. Tres minutos después, un centro de Rubén García lo cazó Víctor Muñoz de cabeza y marcó por tercer encuentro consecutivo. Los de Marcelino fueron a más y plantaron cara al cuarto clasificado. Doble paradón de Herrera a Gerard y Gueye en apenas 10 segundos para salvar a su equipo.

El duelo parecía llegar al descanso con el 1-1, pero la calidad rojilla salió a escena. Conducción de Rubén García, apertura a la derecha, centro medido de Moncayola y remate certero y fuerte de Ante Budimir para anotar su décimo gol del año y golpear al Villareal en el minuto 47. El Sadar vivió la mejor primera parte de la temporada.

El delantero del Osasuna, Víctor Muñoz. / Villar Lopez / EFE

Raúl Moro tuvo un debut más bien discreto, con toques de calidad que dejaron claro el tipo de jugador que es. Mikautadze, siempre presente con su olfato de gol, disparó de forma peligrosa desde la frontal del área, encontrándose con la manopla debajo de Herrera. Aimar Oroz accedió al terreno de juego tras una semana a medio gas tras el golpe recibido ante el Rayo Vallecano. El choque bajó de ritmo con un Osasuna que paró de generar y que olió el peligro hasta ver perdida su ventaja.

Marcó Gerard Moreno, muy fácil, al rematar el córner de cabeza en el primer palo, ganando la marca a dos contrincantes. Marcelino lo celebró con ganas antes de meter a Buchanan y Santi Comesaña al terreno de juego.

Finalmente, Osasuna y Villarreal hicieron las tablas, con unos navarros que acumulan cinco encuentros seguidos puntuando en casa, haciendo de El Sadar un fortín.

Ficha técnica

2 – Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena (Herrando, m. 46), Javi Galán; Moncayola, Torró; Víctor Muñoz, Rubén García (Bretones, m. 76), Moro (Aimar, m. 62); Budimir (Raúl, m. 76).

2 – Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza (Cardona, m. 46); Pepe, Parejo (Comesaña, m. 75), Gueye, Moleiro; Gerard Moreno (Tany, m. 83) y Mikautadze (Buchanan, m. 75)

Goles: 0-1, m.17: Gerard Moreno. 1-1, m.20: Víctor Muñoz. 2-1, m.47+: Budimir. 2-2, m.70: Gerard Moreno.

Árbitro: Ricardo de Burgos (Comité vasco). Amonestó a los locales a Catena y Torró y a los visitantes Viga y Pedraza.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 20.455 aficionados.