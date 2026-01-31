Levante y Atlético empatan en un partido sin pegada

El Levante y el Atlético de Madrid no pasaron del empate a cero en el Ciutat de València este sábado en un partido en el que apenas hubo ocasiones claras de gol y que estuvo marcado por el fuerte golpe que sufrieron en la cabeza el central ‘granota’ Matías Moreno y el delantero rojiblanco Alexander Sorloth en la primera parte.

Con seis cambios en su alineación, el Atlético de Madrid tardó apenas dos minutos en llevar peligro con un remate de cabeza de Nico González a la salida de un córner que sacó el portero levantinista Mathew Ryan. El Atlético dominó por completo la posesión, aunque no pudo traducirlo en más peligro ante un Levante que se sentía cómodo defendiendo y tratando de salir a la contra.

En la primera llegada ‘granota’ se produjo la noticia del partido. En el minuto 23, un balón por alto tras un saque de esquina lo atacaron Sorloth y Moreno en lo que terminó con un choque de cabezas fortísimo. Los dos acabaron tendidos sobre el césped y tuvieron que abandonar el campo. Sorloth tuvo que hacerlo en camilla y fue trasladado a un centro hospitalario al sufrir un “traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa”, tal y como informó el club madrileño. Moreno salió por su propio pie y acompañado del cuerpo médico del Levante hacia los vestuarios. En su lugar entraron Julián Álvarez y Manu Sánchez, respectivamente.

Alexander Sorloth abandonó el campo en camilla. / Biel Aliño / EFE

Tras el susto, el guion no cambió demasiado. El Levante firmó una nueva llegada con un disparo de Kareem Tunde, pero cruzó en exceso el balón y terminó saliendo por la línea de banda. El aviso no cambió al Atlético, que continuó dominando sin peligro a pesar de la oportunidad que encontró González dentro del área antes del descanso con un disparo que también salió desviado.

La segunda parte comenzó con otro contratiempo para el Atlético de Madrid en forma de lesión. A los cinco minutos de la reanudación, el centrocampista Pablo Barrios se tiró al césped y tuvo que ser sustituido por Koke. Además, el Levante había cambiado su cara y empezaba a generar problemas gracias a su presión alta. El Levante quiso dar un paso más hacia adelante con la entrada de Etta Eyong por Iker Losada y el Atlético buscó tener más protagonismo por dentro con Álex Baena.

En su primera acción, Eyong arrancó por la izquierda y firmó el primer disparo a portería del Levante, aunque no puso en aprietos a Jan Oblak, y en la jugada posterior Baena tuvo una oportunidad también dentro del área con un remate que sacó la defensa levantinista.

Con media hora por delante, el partido parecía haberse abierto y ambos equipos buscaban el gol con llegadas por las bandas que no se convertían en disparos pero sí en saques de esquina. De hecho, en uno de ellos estuvo a punto de marcar Julián Álvarez con otro cabezazo que volvió a sacar Ryan a falta de 20 minutos por jugar.

Precisamente el balón parado empezó a tomar protagonismo ante la falta de creación y el Levante generó su ocasión más clara con un remate de Adrián de la Fuente de cabeza que obligó a Oblak a sacar una mano salvadora. Tras la ocasión 'granota', el partido entró en una fase en la que ninguno de los dos equipos pudo trenzar jugadas ofensivas. Solo Julián Álvarez encontró un balón dentro del área justo en la última acción, pero su disparo fue demasiado centrado y Ryan lo paró sin problemas para sellar el empate.

Ficha técnica

0 - Levante UD: Ryan; Toljan, Adrián de la Fuente, Matturro, Moreno (Sánchez, min.28); Raghouber, Martínez; Romero (Abed, min.88), Álvarez (Cortés, min.74), Tunde (Olasagasti, min.74); y Losada (Eyong, min.58).

0 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Lenglet (Hancko, min.45), Le Normand, Ruggeri; Llorente (Pubill, min.58), Cardoso, Barrios (Koke, min.49), González (Jano, min.72); Sorloth (Álvarez, min.26) y Almada (Baena, min.58).

Árbitro: Víctor García Verdura (comité catalán). Amonestó por parte del Levante a su entrenador, Luís Castro (min.58), a Adrián de la Fuente ‘Dela’ (min.84) y a Olasagasti (min.91), y por parte del Atlético de Madrid a Lenglet (min.20).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ciutat de València ante 20.573 espectadores.