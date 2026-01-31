María de Valdés revalida el oro en el Campeonato de España de Larga Distancia

El Pabellón Esperanza Lag de Elche (50 metros/8 calles) acogió este sábado el Campeonato de España de Larga Distancia, dentro de la especialidad de aguas abiertas, donde se presentaron el grueso de estrellas nacionales de la disciplina. Allí estuvo María de Valdés para iniciar la nueva temporada y lo hizo con una nueva medalla de oro en la prueba estrella de los 5.000 metros femeninos.

La malagueña del CN Mataró cumplió con su condición de favorita en este inicio de la temporada. Ya lo hizo en el nacional de larga distancia de 2025 y volvió a subirse al primer puesto con un tiempo de 55:56.46. Se impuso con holgura a otras rivales de talla internacional como la local Ángela Martínez (57:00.90) y Paula Otero (57:09.10), plata y bronce, respectivamente. De Valdés impuso un ritmo muy alto para el resto de nadadoras y marcó distancia ya en los primeros metros, inalcanzable en el tramo final.

No es una marca baladí porque la de Fuengirola ha conseguido otro de los primeros objetivos de la temporada. Necesitaba una marca mínima de 58:04.55 para presentarse como seleccionable al Campeonato de Europa de París en aguas abiertas y no solo lo consiguió, sino que pulverizó los registros.

En la máxima categoría masculina, Mario Méndez (CN Santa Olaya) estableció un nuevo récord de España absoluto (52:25.35), cumpliendo también con su favoritismo de cara a la prueba.