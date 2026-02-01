Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

Nuevo aviso del Bernabéu a Florentino, Vinícius y Bellingham

La pitada fue más contenida, pero se volvieron a escuchar gritos pidiendo la dimisión del presidente y la grada señaló otra vez al brasileño y al inglés

Vinicius volvió a ser uno de los más silbados del equipo en la presentación ante el Rayo Vallecano

Vinicius volvió a ser uno de los más silbados del equipo en la presentación ante el Rayo Vallecano / FERNANDO VILLAR / EFE

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

Segundo aviso del Bernabéu a Florentino Pérez y a la plantilla. La segunda bronca llegó tras el fiasco del Real Madrid en Lisboa, donde los hombres de Arbeloa fueron goleados y ninguneados por el Benfica de Mourinho (4-2), lo que les terminaba por dejar fuera del Top-8 y les obliga a jugar la eliminatoria de dieciseisavos de Champions de nuevo ante los lisboetas.

Vinícius, Bellingham... y Florentino

Este domingo, de nuevo en horario de vermut, el Bernabéu abroncó otra vez de forma generalizada al palco, al banquillo y al césped. La novedad es que en esta ocasión se incluyó a Álvaro Arbeloa entre los señalados, cosa que no había pasado el pasado 17 de enero cuando se produjo la primera bronca. Los pitos comenzaron con la llegada del autobús del equipo blanco, que ya recibió la bronca de los aficionados que se cruzaron con él. Después en el estadio se repitió la rutina del día del Levante. Pitada al equipo al saltar a calentar y al meterse al vestuario, y cuando llegó la presentación, con la megafonía elevada al máximo, arreciaron los silbidos especialmente en los casos de Vinícius, Bellingham y esta vez también Arbeloa. Y luego, una vez arrancó el partido y se apagó la megafonía, volvieron a escucharse gritos de "¡Florentino, dimisión!". Todo con un tono más rebajado que los del pasado 17 de enero debido a la escasa entrada que se registraba al jugarse en domingo a la hora de la comida y en un domingo muy desapacible, por el frío y la lluvia.

Desde el Real Madrid se ha trabajado, a través de los canales del club y de los medios de comunicación al presidente, para extender la versión de que la bronca está promovida por los 'Ultras Sur', a lo cuales Florentino sacó del Bernabéu y tiene ahora desperdigados por el estadio. Pero la realidad es que son los socios de a pie, esos mismos a los que se sube el precio de los abonos mientras se les reduce el espacio de sus asientos, quienes se han cansado de la gestión de un presidente que lleva 20 años sin celebrar elecciones en el club. Una masa social que se ha cansado de ver cómo Pérez gestiona el club apoyado en unos socios compromisarios a los que designa a dedo para hacer y deshacer cómo y cuándo quiere.

Al bochorno de la Superliga, la reestructuración accionarial que planea para permitir el ingreso de inversores en el club para paliar el sobrecoste de la remodelación del estadio, o la situación de un club que está enfrentado a todo y a todos, se suma ahora una situación deportiva lastimosa. El Real Madrid cumplió en noviembre un año sin ganar un título (el último fue ante el Pachuca en noviembre de 2024 en lo que hasta antes era la Intercontinental), y este año los síntomas comienzan a ser inquietantes de nuevo. Eliminados en Copa, retratados en Champions por equipos como el Liverpool, City o Benfica, persiguiendo en Liga al Barça... Todo eso ha hecho rebosar el vaso de la paciencia de la afición, que ha manifestado su malestar con estas dos broncas.

El pasado 17 de enero, el Santiago Bernabéu bajó el pulgar por primera vez a Florentino Pérez y a los jugadores. Hacía años que en la grada del estadio blanco no se veían pañuelos dirigidos al palco pidiendo la dimisión de su presidente. Pero ese sábado los gritos de "¡Florentino, dimisión!" al inicio del partido y al descanso llenaron la atmósfera del remozado estadio de Chamartín. El presidente del Real Madrid, que celebraba esa semana 20 años sin elecciones, era señalado por la afición con una pitada de enorme calibre. No era el único señalado, porque la grada también cargó contra los futbolistas, especialmente contra los tres que más se habían significado contra Xabi Alonso en el pulso del vestuario con el técnico: Vinícius, Valverde y Bellingham. A los que se repetían los pitos este domingo.

La situación a la que ha llegado el primer equipo, con Xabi Alonso despedido tras perder su pulso con el vestuario, la posterior eliminación en Copa con Arbeloa en el banquillo y el ridículo escenificado el pasado miércoles en Lisboa, han alimentado este enfado del madridismo, que ha mostrado mayoritariamente su desacuerdo con la gestión del club del presidente y con el desempeño de los futbolistas en el campo.

