La APDM premia a los mejores del deporte del 2025 en Málaga

Como cada año, la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) entregará en unas semanas los Premios Málaga de los Deportes Ciudad Redonda 2025. La gala con los premiados tendrá lugar el próximo miércoles 25 de febrero, a las 19.00 horas, en el Auditorio del Museo Picasso Málaga. Con estos premios, que han sido votados por los periodistas miembros de la APDM, se busca reconocer a los deportistas más destacados de la provincia de Málaga en el pasado 2025.

El Premio Málaga Ciudad Redonda al Mejor Deportista Malagueño recae en Samu Molina, boxeador malagueño que ha defendido con éxito su título europeo y conquistó el cinturón WBC Internacional en febrero del pasado 2025. A sus 27 años, ya es tricampeón de España en diferentes divisiones. El Premio Alhaurín de la Torre a la Proyección Deportiva es para Carlos Ruiz Rubio, más conocido como Chupe o Chupete, joven delantero del Málaga CF consolidado en un primer equipo que rezuma ilusión.

Los éxitos de Unicaja Baloncesto siguen mereciendo un reconocimiento especial y se llevan el Premio Famadesa al Mejor Equipo por un 2025 en el que los de Ibon Navarro ganaron la Basketball Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa.

El galardón de la Diputación de Málaga a la Gesta Deportiva es para el CAB Estepona, por su histórico ascenso a la máxima categoría nacional del baloncesto femenino. Este hito del baloncesto malagueño también es protagonista en el Premio Cervezas Victoria al Mejor Entrenador, que recae en Francis Tomé, técnico artífice del crecimiento del club esteponero.

El Premio Junta de Andalucía a la Trayectoria Profesional es, en esta edición, para Carolina Navarro. Gran pionera del pádel femenino en España, sus tres décadas de carrera la han llevado a ser número 1 del mundo durante 9 años, a conseguir cuatro campeonatos del mundo por selecciones, tres por parejas, 12 campeonatos de España y más de 100 títulos en el circuito profesional. Tras anunciar a finales de 2025 su retirada, su entrega, su superación y sus títulos serán reconocidos en la gala anual de la prensa deportiva malagueña.

El Premio CaixaBank a los Valores del Deporte reconocen este año la labor de AVOI CF, primer equipo de fútbol onco-hematológico de España constituido como club oficial, nacido en el Hospital Materno Infantil de Málaga como herramienta de recuperación y alegría para niños en tratamiento o seguimiento oncológico.

El Premio Málaga Deporte y Eventos a la Apuesta por el Deporte es para EnPie Fútbol Playa, equipo referente del fútbol playa en la ciudad y uno de los más laureados a nivel nacional tras proclamarse campeón de Liga, ganador de la Copa Federación y de la Supercopa de España.

Noticias relacionadas

Alejandra García será el Premio Frigiliana a la Superación Deportiva por ser una de las jóvenes promesas del motociclismo en España y en 2025 fue la única mujer de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, la principal cantera del mundial de MotoGP.