Sanciones
La FIFA pretende levantar el veto a Rusia: "Solo ha creado más frustración y odio"
Gianni Infantino, presidente del organismo, defiende retirar las sanciones, que "no han conseguido nada", y propone empezar por las categorías inferiores
EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que se debe de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa "no ha conseguido nada" y que, por el momento, hay que hacerlo en las categorías inferiores.
Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, fueron excluidos de las competiciones internacionales a raíz de la invasión de Ucrania a principios de 2022.
"Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores", dijo Infantino este lunes en una entrevista con la cadena británica Sky. "Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar", señaló.
Además, Infantino calificó un posible veto a Israel por el genocidio en Palestina como "una derrota". "Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos", subrayó.
En la misma entrevista, el máximo mandatario de la FIFA también defendió la decisión del organismo de conceder a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el premio de la paz, un galardón de reciente creación.
"Objetivamente se lo merece. Y no solo lo digo yo, una premio Nobel de la Paz -en referencia a María Corina Machado- también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la ora de resolver conflictos y salvar miles de vidas", afirmó.
