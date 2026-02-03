El Balonmano Costa del Sol Málaga se juega el pase a la Copa de la Reina en Logroño

El Costa del Sol Málaga tiene este miércoles uno de los puntos de no retorno de la temporada. Se juega en el Palacio de los Deportes de La Rioja regresar a la joya de la corona del balonmano español femenino. Peleará desde las 20:00 horas frente al Grafometal Sporting La Rioja por un billete para la Copa de la Reina en la que San Sebastián es anfitrión en mayo. Illumbe, un lugar para siempre en el imaginario negro y blanco, será el escenario. Pero para llegar allí antes hay que superar el muro de Logroño.

Suso Gallardo: "Es una competición diferente"

«Sabemos de la importancia y más después de faltar el año pasado a esa cita tan importante para el club. También de la dificultad, un viaje muy largo, un rival muy, muy duro y más en casa. Es otro de los objetivos marcados en rojo y con todas las ganas y la ilusión del mundo de hacer un buen partido para conseguir ese pase», asegura en la previa Suso Gallardo: «Es una competición diferente, lo especial que es. El fin de semana que se vive, también para nuestro equipo cadete. Es uno de los objetivos y tenemos que intentar sacarlo como sea».

Rival peligroso

El conjunto dirigido por Luis Miguel Ascorbe marcha décimo en la Liga Guerreras Iberdrola. Viene de resultados dispares. Asaltó A Sangriña y este fin de semana perdió en casa con CBM Morvedre. En el único choque disputado entre ambos la victoria fue para las malagueñas en Carranque por la mínima (22-21). «El equipo tiene que seguir defendiendo fuerte, ellas tienen individualidades muy buenas. Hay que defender fuerte e intentar dar un ritmo más alto para poder correr y que el ataque sea más fluido. Que tengamos más confianza porque atrás estemos seguras», termina el entrenador.

Largo desplazamiento

Las "panteras", que viajaron por carretera en la noche del lunes, se ejercitaron este martes en suelo riojano. La expedición cuenta con las bajas de Maider Barros, Rita Campos y Bárbara Vela, ausencias en las últimas convocatorias. Fecha señalada en rojo para el Costa del Sol Málaga, que no puede encadenar dos ausencias de la Copa de la Reina. En Logroño está el puente hacia San Sebastián.