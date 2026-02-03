Una canasta final de Grant amarga al Madrid en Atenas

El Real Madrid perdió por 82-81 ante el Panathinaikos, después de una canastón final de Jerian Grant, que redondeó una remontada y una excelente segunda parte de los griegos, que llegaron a estar 14 puntos por debajo en el segundo cuarto, ante unos blancos que siguen sufriendo fuera de casa (82-81).

Scariolo planteó un partido con un Madrid pendiente de ocupar bien la zona en defensa ante un equipo tendente a no abusar del tiro exterior, más aún con la baja del escolta Kendrick Nunn, su máximo anotador. En una primera parte en la que salió el plan, los blancos se derrumbaron tras un mal tercer cuarto, y ven como los griegos les igualan en la tabla de clasificación, a la vez que se quedan con el 'average'. El Madrid empezó entonado desde fuera y anotó sus primeros 12 puntos desde el 6,75, con dos aciertos consecutivos de Hezonja y otros dos de Okeke (1/3) y Abalde, ante unos griegos liderados por el escurridizo TJ Shorts, 8-12 (min.3). El base estadounidense con pasaporte macedonio, al igual que en el encuentro de ida, fue un quebradero de cabeza para la defensa blanca y, especialmente para Abalde, con 6 puntos en los primeros cinco minutos.

El alero gallego, por contra, intentó rentabilizar la diferencia de tamaño en el aro griego, y castigó al poste al base local. Campazzo sumó el quinto triple del equipo (5/9) y disipó el subidón de los ateneos con el primero de Juancho Hernangómez, 11-19 (min.8). El buen movimiento de balón de los de Scariolo propició una racha continuada desde el perímetro que, pese a perdonar varios liberados, se saldó con 6 de 13 al final del cuarto. La segunda personal de Garuba, que regaló una acción continuada del veterano Kostas Sloukas, empañó un gran primer cuarto, 16-26 (min.10).

La efectividad desde el triple del Real Madrid comenzó a caerse al inicio del segundo cuarto (0/4), pero el buen trabajo de Len en defensa y en el rebote ofensivo, otorgó al equipo 'merengue' más segundas opciones, fijando una diferencia de 14 puntos (19-33, min.14) después de tres tiros libres de un atrevido Procida. Con Mitoglu al '5', Scariolo se vio obligado a reajustar su quinteto y volvió a dar entrada a Garuba.

Un parcial de 6-0 rebajó a ocho la diferencia 'merengue' y despertó de nuevo al OAKA, 25-33 (min.16). Otra vez Sloukas -7 puntos en este cuarto-, sacó la segunda falta de Tavares y confirmó los mejores momentos del Panathinaikos en el partido, a pesar de perder con claridad la lucha en el rebote, con 8-18 a favor del Madrid -con 5 de ellos ofensivos-. La superioridad interior del Madrid se disipó por las faltas de sus pívots, pero aguantó la presión cuando la renta estaba en 5 puntos a favor, gracias a otra buena acción de Len, con un 2+1, cerca del aro, 32-40 (min.19). La tercera de TJ Shorts dañó la moral de los locales, que llegaron al descanso con un parcial negativo de 4-7 en el último minuto y con 36-44 en el luminoso.

La reanudación conllevó la tercera de Tavares. Un motivado Cedi Osman, cinco puntos consecutivos, devolvió a los suyos al duelo y obligó a Scariolo a pararlo cuando sólo se llevaban tres minutos del tercer periodo, 43-44 (min.23). Una pérdida de Okeke y un triple posterior de Sloukas puso por primera vez por delante a los locales, 46-44. El Madrid, con Campazzo y Andrés Feliz en pista, reaccionó con un parcial de 9-11 para igualar el choque a 55 (min.28), pero el trío Sloukas-Grant-Osman siguió castigando a los visitantes.

Un cansado Len, que cuajó una de sus mejores actuaciones con la camiseta blanca, dio paso al binomio Garuba-Lyles como pareja interior. Ahí el Madrid, que ya encadenaba 14 pérdidas, aceleró la circulación de balón y, pese a la exhibición de Sloukas con 20 puntos, acabó el cuarto por delante, 60-61 (min.40). La salida del último tiempo no fue muy esperanzadora para el equipo madrileño, que encajó dos triples consecutivos de Hernangómez y Grant, 66-61, a la vez que se impacientaba por no encontrar la mejor versión de un desconectado Trey Lyles. Cuatro puntos seguidos -triple incluido- de Llull ajustó de nuevo el marcador, pero el Madrid encajó el golpe de la cuarta personal de Tavares.

Sin el caboverdiano en pista, Grant machacó a los visitantes desde la media distancia con su undécimo punto y Ergin Ataman aumentó la rotación exterior, 73-67 (min.35). Con la máxima a favor para el Panatinaikos, los helenos descuidaron el balón con varias pérdidas y el Madrid aprovechó para volver a dar pelea con Lyles generando en la pintura y asistiendo a un móvil Len apareciendo desde la línea de fondo, 73-71 (min.38). El Madrid empató y los locales se desesperaron buscando un acierto desde el 6,75 que no llegó. En un último minuto de infarto, los de Scariolo aprovecharon la superioridad de sus interiores y un imperial Len dejó el encuentro en 75-78 a falta de 30 segundos después de un impresionante mate y un tiro libre adicional.

Tras un tiempo muerto de Ataman y una canasta posterior de Sloukas, Abalde perdió el balón ante la presión a toda cancha del Panathinaikos, que encontró su ansiado triple en las manos de Hernangómez para hacer estallar al OAKA a falta de 12,5 segundos, 80-78. Scariolo paró el partido y diseñó jugada para Hezonja, que castigó a un inocente Grant para conseguir un milagroso 2+1. Con 80-81 y 8,7 segundos en el reloj, los locales, con balón para ganar, confió en Grant, que encestó en otra gran acción de uno contra uno, a la media vuelta desde el tiro libre, contra Feliz, para empatar al Madrid en la tabla con 16 victorias y asegurarse el 'average' particular, 82-81.