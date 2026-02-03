Nueva Alcántara Club Marbella vuelve a ser el mejor club del mundo en la Gala World Padel Awards 2025

La edición 2025 de los premios World Padel Awards coronó a Nueva Alcántara Club Marbella (NAC) como mejor club del mundo. Como cada año, se celebró la gala de entrega de premios (durante la celebración de la Hexagon CUP en la Caja Mágica Madrid) a los actores más destacados de la industria del pádel: mejor jugador, mejor jugadora, mejor club, productos, circuito, entrenador....

NAC se alza con el galardón, por tercer año consecutivo, en un hito sin precedentes. Tanto la selección previa del jurado y las nominaciones finales, así como la votación posterior de aficionados y de la industria en general, a través de internet, en la cual se otorgó de forma unánime un premio más que merecido, que coloca a este club en el epicentro del pádel mundial.

El premio consistente en la evaluación de una infinidad de aspectos que conforman una instalación de este calibre, reconoce así un esfuerzo conjunto que aglutina desde inversión, talento y gestión, compitiendo con los mejores clubes del resto del mundo. Marbella sigue constituyéndose como el foco del turismo deportivo a nivel mundial, sumando alrededor de 3 millones de turistas anuales, donde NAC ya supera las 400.000 circulaciones anuales en sus instalaciones.

Los miembros de NAC, felices por el premio. / @Lezootrope

Nueva Alcántara Club Marbella

NAC es un espacio abierto, deportivo y social, para una comunidad con mentalidad sana y sociable, que disfruta del equilibrio entre el bienestar y la vida en la costa del sol, referencia mundial habitacional y de turismo. Además, recibe constantemente, por su carácter abierto y a la calidad de sus instalaciones, la visita de primeras figuras en distintos ámbitos de la sociedad, desde deportistas, famosos, influencers, artistas, políticos, empresarios, jugadores de distintas disciplinas deportivas, así como profesionales de todos los ámbitos. Todos coinciden en reconocer a NAC Nueva Alcántara Club como su lugar y destino para una reunión de negocios, su tiempo de ocio, la práctica de su deporte favorito, cuidar su cuerpo y espíritu, atender aspectos de belleza o deleitarse con la oferta del restaurante.

Todo el mundo es bienvenido ya que se trata de un centro abierto que no requiere de ningún tipo de membresía ni obligaciones de ningún tipo. Simplemente entra y disfruta. Esa es la filosofía que ha guiado desde su apertura cada paso, la promesa y el entorno construido.

Instalaciones

Como club, NAC, además de su singular y privilegiada ubicación en San Pedro de Alcántara, cuenta con una oferta difícilmente superable. A su ya histórica pista central (súper panorámica) y las otras 15 (panorámicas), todas de césped rizado, hay que añadir ser sede oficial de M3 Padel Academy, su gimnasio, restaurante, cámara normobárica, tienda, salón de belleza y su kids club.

Acompañan a NAC marcas mundiales como Babolat, Oysho Sunseeker, Allianz, Taykus y patrocinadores como Homerun Brokers (Real State), Archidom, estudio, Elephast Construction, Flot y Aqua Apartments.

NAC esta atendido siempre por un equipo enteramente bilingüe o su área de concierge. Y todo sumado a la incomparable oferta hotelera, clima, gastronomía, playas, servicios de la Costa del Sol, suponen, además de otros muchos aspectos, la asociación perfecta que cierra un círculo de calidad a nivel mundial, difícil de igualar.

Instalaciones del club en San Pedro de Alcántara. / NAC

Declaraciones de los protagonistas

Miguel Matia, CEO-fundador aseguró tras recibir el premio: “Un esfuerzo gigantesco que ha merecido la pena. Considero que parte de la “magia NAC” podría estar en gran medida en sus diseños, su estrategia, su construcción y la puesta en marcha de multitud de espacios que nuestros clientes sienten como propios. Esto supone una ventaja competitiva en diversificación de ingresos y oferta. Obviamente, todo esto sería imposible sin el apoyo de tantísima gente que creyó en nuestro sueño desde el minuto uno. No quiero dejar de hacer especial hincapié en el equipo humano que formamos. Siento un especial orgullo por el premio a mejor club del mundo 2025 que nos han otorgado por tercer año consecutivo".

Por su parte, Sergio Servert, CEO fundador y responsable tecnológico, explicó: “En lo que a mí concierne, tras mucho análisis de la tecnología existente decidimos renunciar a las soluciones que conocíamos, admitir el hecho de que no cubrían nuestras expectativas, redefinirlas con exactitud y volver a crear una compañía tecnológica. Esto dio origen a TAYKUS, un software completamente nuevo que atendiera las “necesidades NAC”… Un esfuerzo inmenso que se está viendo recompensado con los cientos de clubes que a diario solicitan información de nuestro CRM. Personalmente, me siento muy agradecido a Padel Spain, pero esto solo acaba de empezar...”

Pedro Cabral, general manager, añadió: "Tras 30 años de experiencia me motivó rápidamente asumir un desafío de estas características, tan transversal y de estándares tan altos. Acepté y, ahora, con este premio que se suma a los años anteriores, obtenemos el reconocimiento al trabajo y el talento de todo el equipo que pertenece a NAC, ya desde hace más de 3 años, a llevar a cabo cada reto que les planteo, donde cada mínimo detalle… importa”.

Por su parte, Guillermo Del Grosso, Operation and institutional relations Manager, afirmó: “Ser el referente mundial en turismo en pádel sin duda es una tarea que requiere de un equipo genial que está muy comprometido. Las áreas vinculadas al Turismo y al pádel seguirán su marcha ascendente sin límite. El crecimiento del pádel es exponencial ya no solo en Europa que continúa muy fuerte, sino también en mercados como EEUU o Middle East. Creo poder afirmar que NAC es ya una referencia en el pádel mundial y también en la propuesta vacacional extraordinaria con más de 100 agencias y tour operadores externos que colaboran con nosotros y atrae a 5000 clientes no locales. Y como siempre digo, lo mejor, además, está por llegar”.