Batacazo del Balonmano Costa del Sol en la Copa de la Reina

El Costa del Sol Málaga no estará en la Fase Final de la Copa de la Reina de San Sebastián en mayo. Jarro de agua fría para el club malagueño, que repite ausencia en esta cita. Golpe duro en la línea de flotación para las malagueñas, que esta vez cayeron en el Palacio de los Deportes de La Rioja ante el Grafometal Sporting La Rioja (18-17). Derrota importante que quita de la mesa uno de los objetivos principales de la temporada.

Buen arranque

Salía serio el conjunto de Suso Gallardo al parqué riojano y pronto tomaba las primeras rentas (1-3). Había algún amago de escapada con la buena defensa, pero ahí comenzaba la exhibición de Geandra Rodrigues. La portera brasileña tapiaba su portería y hacía once paradas en la primera mitad. De manera inexorable su descomunal actuación marcaba la primera mitad. Le costaba sangre y sudor a las visitantes encontrar la red. A vestuario se marchaban con un escueto 7-7.

Estirón sin continuidad

Se salía con otra inercia e, incluso, con una marcha extra. Rápidamente, se abría un colchón hasta el 8-11, con Rocío Campigli acertando desde los seis metros. Parecía que ahí se ponía la pista de despegue, pero fue un espejismo. Ahí se le bajó la persiana a las malagueñas, que encajaron un parcial de 7-2 para que se encendieran las primeras alarmas rojas (15-13). Suso Gallardo lo paraba en el 50 con un preocupante 16-13. Un punto de inflexión porque las panteras despertaron para igualarlo a 16.

Eliminadas

Quedaban tres minutos por delante. Tuvo más claridad el Grafometal Sporting La Rioja, con Blanca Benítez anotando el gol decisivo. Luego las malagueñas no acertaron para mandar el choque a la prórroga. Dolorosa eliminación de la Copa de la Reina, otra vez, para el Costa del Sol Málaga.