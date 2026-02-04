El Club Baloncesto Rincón de la Victoria rejuvenece el Día del Club

El Club Baloncesto Rincón de la Victoria (CBRV) se prepara para celebrar el 8 de febrero una de sus citas más señaladas, el Día del Club, que este año alcanza su novena edición con una propuesta totalmente renovada. Bajo un enfoque fresco y acorde a los nuevos tiempos del baloncesto base, el evento contará con la colaboración estratégica del club WestPark.

Esta edición, que cuenta como es habitual con el firme respaldo del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, busca dar un salto cualitativo en la oferta deportiva y de ocio para los jóvenes del municipio. La gran novedad de este año será el torneo «¿1vs1 Bro?», una competición individual que pone el foco en la destreza y una perspectiva diferente del juego.

Desde la directiva del CBRV señalan que «queremos ofrecer una jornada más atractiva y adaptada a lo que los jugadores demandan hoy en día. La colaboración con WestPark y el lanzamiento del ‘1vs1 Bro’ nace de un sondeo previo que nos indica que será una tarde de gran afluencia y éxito de participación».

Cartel del IX Día del Club del CB Rincón de la Victoria. / La Opinión

A diferencia de ediciones anteriores, el CBRV hace extensiva la invitación a todos los jugadores que deseen sumarse a esta tarde especial. El objetivo es convertir el pabellón en un punto de encuentro donde el disfrute del baloncesto y la hermandad entre clubes/jugadores sean los protagonistas.

El club informa que el plazo de inscripción ya se encuentra abierto para todos aquellos jugadores y jugadoras que quieran aceptar el reto. Las categorías cadetes e inferiores tendrán un precio especial del 50% de descuento con el código: RINCON.

Así, el CB Rincón de la Victoria reafirma su compromiso con la innovación en el deporte base, apostando por eventos que motiven a los jóvenes y fortalezcan el tejido deportivo del municipio.