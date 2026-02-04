Baloncesto
El Club Baloncesto Rincón de la Victoria rejuvenece el Día del Club
La gran novedad que trae la novena edición será el proyecto «¿1vs1 Bro?», una competición individual para los jugadores que también tendrá la colaboración del club WestPark
La Opinión
El Club Baloncesto Rincón de la Victoria (CBRV) se prepara para celebrar el 8 de febrero una de sus citas más señaladas, el Día del Club, que este año alcanza su novena edición con una propuesta totalmente renovada. Bajo un enfoque fresco y acorde a los nuevos tiempos del baloncesto base, el evento contará con la colaboración estratégica del club WestPark.
Esta edición, que cuenta como es habitual con el firme respaldo del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, busca dar un salto cualitativo en la oferta deportiva y de ocio para los jóvenes del municipio. La gran novedad de este año será el torneo «¿1vs1 Bro?», una competición individual que pone el foco en la destreza y una perspectiva diferente del juego.
Desde la directiva del CBRV señalan que «queremos ofrecer una jornada más atractiva y adaptada a lo que los jugadores demandan hoy en día. La colaboración con WestPark y el lanzamiento del ‘1vs1 Bro’ nace de un sondeo previo que nos indica que será una tarde de gran afluencia y éxito de participación».
A diferencia de ediciones anteriores, el CBRV hace extensiva la invitación a todos los jugadores que deseen sumarse a esta tarde especial. El objetivo es convertir el pabellón en un punto de encuentro donde el disfrute del baloncesto y la hermandad entre clubes/jugadores sean los protagonistas.
El club informa que el plazo de inscripción ya se encuentra abierto para todos aquellos jugadores y jugadoras que quieran aceptar el reto. Las categorías cadetes e inferiores tendrán un precio especial del 50% de descuento con el código: RINCON.
Así, el CB Rincón de la Victoria reafirma su compromiso con la innovación en el deporte base, apostando por eventos que motiven a los jóvenes y fortalezcan el tejido deportivo del municipio.
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- Borrasca Leonardo: el nivel de los ríos empieza a subir en Málaga y se desmandan en Cádiz
- Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
- Málaga en alerta: la Junta recomienda el teletrabajo y restringe la movilidad por la borrasca Leonardo
- Los embalses de Málaga recuperan los 400 hectómetros que no sumaban desde el inicio de la pandemia
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika
- La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja
- De amasar con una yegua a ser la favorita de Málaga: el increíble origen de la panadería que nació hace 150 años entre establos