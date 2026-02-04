Quartararo planta a Yamaha y abandona Malasia por sorpresa

Nada más llegar al circuito de Sepang (Kuala Lumpur, Malasia) para ejercer de nuevo entrenador de Maverick Viñales (KTM), se le preguntó a Jorge Lorenzo si creía que ésta iba a ser una temporada tumultuosa al producirse el hecho, en muchas escuderías, con muchos fabricantes, de que alguno de sus pilotos tenga ya firmado su contrato 2027-2028 con otra marca o equipo.

“Este es un mundo muy, muy, competitivo y profesional, muy profesional”, comentó el pentacampeón mallorquín. “Es evidente que no es una posición cómoda para nadie, pero se ha producido tantas veces que ya empieza a ser normal. Pero, sí, dependiendo de la personalidad de cada uno, puede afectar a la competitividad del equipo y del piloto, aunque, a manuedo, todo se resuelve, repito, con profesionalidad”.

Y, entonces, Lorenzo recordó uno de los episodios, en ese sentido, más sorprendente de los últimos años. “No podemos olvidar”, señaló el mallorquín, “que el británico Lewis Hamilton corrió su último año con Mercedes, en el Mundial de F-1, en 2024, habiendo ya firmado su siguiente contrato con Ferrari”. En efecto, aquel fue uno de los peores campeonatos del prodigioso Hamilton, pues acabó en séptima posición, a 214 puntos del holandés Max Verstappen.

Desde que ganó el título de MotoGP, en 2021, Fabio Quartararo ha ido empeorando su clasificación en el Mundial (2º, en 2022; 8º, en 2023; 13º, en 2024 y 9º, en 2025) dada la escasa competitividad de su Yamaha. Intuyendo que la nueva Yamaha V4 tardará en ser competitiva, el 'Diablo' ha decidido aceptar la oferta de Honda para 2027-2028.

Esa situación, delicadísima, por descontado, ya se está produciendo, ya se ha producido, en el Mundial de MotoGP, con uno de sus mejores campeones, el francés Fabio Quartararo (Yamaha, 2021), y Yamaha, una de las mejores marcas. El ‘Diablo’, según informó en exclusiva Motorsport.com, ya ha firmado su próximo contrato (2027-2028) con Honda, que empieza a despuntar en estos entrenamientos tras una profunda crisis de resultados.

El caso es que el equipo que, ahora, dirige el italiano Paolo Pavesio, ha construido el ‘proyecto V4’, el motor que equipa a la Yamaha YZR-M1 de este año, sobre el ‘Diablo’, sin duda su mejor piloto. Y, ahora, no solo acaba de enterarse que Quartararo, de 26 años, les abandonará en 2027 sino que ni siquiera ha podido probar a tope su nueva moto en Sepang al sufrir, dicen, un problema técnico. Las voces del ‘paddock’ dicen que es un problema técnico en la batería, que podría tener problemas con el insoportable calor que hay en Sepang.

El francés Fabio Quartararo muestra a un periodista francés su dedo corazón derecho, presumiblemente roto. / EL PERIÓDICO

Es evidente que Quartararo hace ya tiempo que hasta harto de Yamaha y de su escasa implicación en la mejora de sus motos. Tras ser campeón en 2021, Quartararo fue 2º en 2022, 8º en 2023, 13º en 20 y 9º en 2025. Ante esta situación de paulatino deterioro de la Yamaha, el ‘Diablo’ se concedió una última oportunidad para liderar el ‘proyecto V4’, pero, dicen, que el francés sufrió una decepción enorme cuando la probó, por vez primera, en el test de Valencia, en noviembre pasado, donde acabó 7º, a más de medio segundo de Raúl Fernández (Aprilia). A partir de entonces, tomó la decisión de que no renovaría por la firma de los diapasones y trataría de subirse a la ola de Honda, que empieza a ser tentadora.

La situación empeoró definitivamente cuando el ‘Diablo’ sufrió ayer una caída que, sin producirle grandes lesiones, le dañó, y mucho, su dedo corazón derecho, en el que, posiblemente, sufre más de una fractura. Harto de todo esto, el piloto de Niza ha decidido volverse a Andorra, su lugar de residencia, antes de lo esperado, provocando el enfado del equipo de los diapasones, pues ni siquiera ha querido quedarse a la lujosa, popular y televisada presentación de los equipos de MotoGP, el próximo sábado, en el centro de Kuala Lumpur, con miles de aficionados en la calle. Es muy posible, bueno, seguro, que sin los precedentes descritos, Quartararo se hubiera quedado en Sepang, pero las relaciones con Yamaha y el equipo no son muy buenas.

Preguntado ayer por el periodista francés Michel Turco sobre la posibilidad de que su adiós anticipado a Yamaha le pudiera complicar la convivencia e, incluso, la competitividad esta temporada, Quartararo ha dicho que él no cree que eso suceda “porque, por encima de todo, somos profesionales y yo siempre, siempre, pienso solo en el presente. Y, además”, añadió el francés, confirmando de alguna manera su fichaje por Honda, “tengo muchísimo respeto por mis ingenieros, mis técnicos y mis mecánicos y, cómo no, por la fábrica, así que lo voy a dar todo en la pista”.