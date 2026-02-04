Silvia Arderius e Isa Medeiros no seguirán en el Balonmano Costa del Sol Málaga

Es imposible entender todos los éxitos que ha conseguido el Balonmano Costa del Sol Málaga durante las últimas temporadas sin citar a Silvia Arderius y a Isa Medeiros. Hay otras "panteras" que también ya son historia del club, como las hermanas Sole y Espe López, Merche Castellanos, Rocío Campigli o Estela Doiro. Pero es innegable el influjo y la ascendencia que han tenido Silvia e Isa en esta era gloriosa con Suso Gallardo al mando.

Pero esa relación de la central madrileña y la extremo brasileña con el club presidido por Pepa Moreno tiene las horas contadas. Según adelantó el periodista especializado en balonmano, Vicente Soler, en su sitio web Deporte Cien Por Cien, las dos jugadoras no seguirán en la disciplina de las "panteras" la próxima temporada.

Fecha de caducidad

Después de 7 campañas la internacional española y de 8, la también internacional brasileña, su relación con el Balonmano Costa del Sol Málaga terminará este próximo mes de junio al no recibir propuesta de renovación por parte del club costasoleño de sus respectivos contratos.

Hay que recordar que Silvia e Isa, que son pareja, tuvieron el pasado mes de mayo a su primera hija. Por ese motivo, Silvia estuvo fuera de las pistas durante toda la pasada temporada, desde que en noviembre de 2024 anunció su embarazo. Una ausencia que con el periodo postparto de su pequeña Sofía se alargó hasta diciembre de 2025. En total fueron 512 días hasta que la "magia" de Silvia regresó a las pistas.

Isa Medeiros lanza a portería. / EFE

Regreso con "problemas"

En su vuelta a la competición, no ha sido nada fácil la conciliación laboral y personal para ambas jugadoras en su papel de madres y deportistas de elite. Al no tener familia en Málaga ninguna de las dos jugadoras, han tenido que buscar cualquier tipo de "arreglo" para que ambas pudieran entrenar, desplazarse y hasta jugar los partidos, hasta el punto de tener que viajar por separado del resto de sus compañeras (casi siempre en vehículo privado) para poder llevar a Sofía a los distintos compromisos del equipo fuera de Málaga en la Liga Guerreras Iberdrola.

Silvia, baja en la EHF

Ese fue el motivo por el que, sin ir más lejos, Arderius no viajó hace un par de semanas a Serbia para jugar la eliminatoria de la EHF European Cup contra el Zork Bor. Eran varios días fuera de casa y la central madrileña se quedó en España con su hija, mientras que Medeiros sí se desplazó con sus compañeras para jugar el cruce de la competición internacional que las "panteras" acabaron superando.

Silvia Arderius. / La Opinión

Sin oferta de renovación

Entre unas cosas y otras, el caso es que la decisión que ha tomado el club es no ofrecer la renovación a dos de las mejores jugadoras de su plantilla. Una decisión que sorprende porque la central internacional con España ha sido también la directora Técnica del Campus Panteras y coordina todo lo relativo a las Escuelas de la base del club, lo que demuestra que ha estado muy involucrada en todo tipo de acciones del club en los últimos años.

Es una pena que Silvia e Isa no sigan defendiendo la camiseta de las "panteras" y también un problema para Suso Gallardo, que pierde a dos baluartes de su plantilla de cara a la próxima temporada. Habrá que intentar acabar el presente curso de la mejor manera posible, con la ayuda de ambas en la pista, y después afinar en el mercado para encontrar dos recambios de garantías para suplir a ambas jugadoras. Y no será nada fácil porque con Silvia y con Isa se irá mucha parte de la historia reciente del balonmano femenino de elite en Málaga.