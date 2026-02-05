Rally Dakar
Adiós a la pareja de oro: Carlos Sainz y Lucas Cruz separan sus caminos
Madrileño y catalán comenzaron su andadura conjunta en el Dakar en 2019 y desde entonces han conquistado en cuatro ocasiones el Touareg
Cristina Moreno
Más de dos décadas juntos, cuatro títulos en el Dakar y una complicidad máxima. Carlos Sainz y Lucas Cruz, una de las mejores duplas del mundo de los rallies, pone fin a su brillante trayectoria conjunta.
Según avanzó 'Marca', Carlos Sainz y Lucas Cruz han decidido de mutuo acuerdo y de forma amistosa no continuar juntos una vez bajado el telón del Rally Dakar 2026 en el que la dupla española finalizó en la quinta posición de la categoría de coches a + 00h 28' 30'' del ganador, Nasser Al-Attiyah.
De confirmarse la separación, Sainz deberá afrontar la decisión sobre su futuro, ya que acaba contrato con Ford en este 2026, además de la búsqueda de un nuevo copiloto de garantías si finalmente decide continuar en el Dakar.
Cabe recordar que hace unos meses Sainz renunció a las elecciones por la presidencia de la FIA para poder continuar con sus compromisos deportivos.
Larga trayectoria conjunta
Carlos Sainz y Lucas Cruz se conocieron en 1994, en el marco de un programa de jóvenes talentos dirigido por el madrileño y durante los siguientes años sus caminos se cruzaron sin llegar a converger.
En 2004, tras finalizar su etapa como piloto del Mundial de Rallies, Sainz decidió apostar por la aventura del Dakar, donde volvió a coincidir con el que acabaría siendo su copiloto, un joven barcelonés, ingeniero informático de profesión que pronto sintió la llamada del motor. En 2010, en su primera aventura en el Dakar, consiguieron ya el primer touareg.
En 2024 hicieron historia al convertirse en la primera pareja en ganar el Dakar con cuatro marcas distintas: Volkswagen (2010), Peugeot (2018), Mini (2020) y Audi (2024).
