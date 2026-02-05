Fundación Rincón reafirma su apoyo a Alejandra Fernández

La Fundación Rincón y la piloto malagueña Alejandra Fernández García han renovado su acuerdo de colaboración de cara a la que será una de las temporadas más ilusionantes de Alejandra, que correrá por segundo año la Red Bull Rookies Cup, una de las competiciones internacionales de motociclismo más prestigiosas para jóvenes talentos de las dos ruedas.

Con esta renovación, la Fundación Rincón reafirma su compromiso con el deporte, el talento joven y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respaldando el crecimiento deportivo y personal de una piloto que se ha consolidado como una de las grandes promesas del motociclismo femenino a nivel internacional, y que pertenece a la gran familia de Fundación Rincón desde el año 2021, cuando la joven piloto sólo tenía 11 años.

Alejandra Fernández afronta esta nueva temporada con ambición, madurez y una clara progresión deportiva, tras un año de aprendizaje y adaptación en una competición de máximo nivel. La Red Bull Rookies Cup representa un escaparate único para jóvenes pilotos y la presencia de Alejandra, la única mujer en la parrilla, supone un orgullo tanto para su entorno como «para las entidades que apostamos en su día por ella y que la acompañamos en su trayectoria», recordó Manolo Rincón.

«Cuando Alejandra vino por primera vez, junto a su madre Esther, a solicitarnos una colaboración, sólo tenía 11 años. Acabábamos de atravesar el Covid-19 y ella era muy pequeñita, casi ni hablaba, pero vimos la ilusión en sus ojos, las ganas de emular a su hermano Javier y la pasión desmedida de sus padres por ayudarla. Y año a año hemos ido colaborando para cumplir juntos sus sueños. Y ahora, a sus 16 años de edad, llega a un punto clave de su carrera y vamos a apoyarla para que siga soñando porque Alejandra y su familia tienen alma», explicó el mecenas del deporte malagueño.

Ambas partes afrontan esta nueva etapa con entusiasmo y confianza, convencidas de que la temporada ofrecerá grandes retos, aprendizaje y oportunidades para seguir creciendo en una de las competiciones más exigentes del motociclismo mundial. «Quiero darle las gracias a Manolo porque desde siempre ha creído en mí y ha apostado por mi carrera. Su apoyo y su confianza son fundamentales», explicó la promesa del motociclismo español.

La Red Bull Rookies Cup es la puerta de entrada al motociclismo profesional de élite y un escaparate privilegiado para quienes sueñan con llegar a lo más alto. El campeonato está compuesto por 26 pilotos de todo el mundo, que disputan siete carreras en circuitos europeos: Jerez de la Frontera (el próximo 26 de abril), Le Mans (Francia, 10 de mayo), Mugello (Italia, 31 de mayo), Assen (Holanda, 28 de junio), Sachsenring (Alemania, 12 julio), Misano (San Marino, 13 de septiembre) y Spielberg (Austria, 20 de septiembre). Todos los pilotos tienen exactamente las mismas motos, con idéntica potencia, con lo que el ganador es el que tiene más habilidad, fortaleza física y ambición y mentalidad ganadora.

Todos los pilotos del Red Bull Rookies Cup son chicos, algo que a la campeona malagueña de Ciudad Jardín le motiva muchísimo. «Este invierno he trabajado, especialmente, el apartado físico. Mi hermano Javi me ha diseñado una preparación específica para ganar masa muscular. Además, estoy entrenando con una 600, mucho más pesada que mi 250, para así poder tener luego mejores sensaciones».