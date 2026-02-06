El CAB Estepona recibe al Valencia Basket en el Pineda

Demostrar que el Pineda es y debe ser un fortín de aquí a final de temporada, sea quien sea el rival, es el objetivo a demostrar para Ingeniería Ambiental CAB Estepona, que ha vencido en tres de sus cuatro últimos encuentros como local. El siguiente rival no es otro que Valencia Basket (sábado, 17.30 horas), un equipo plagado de estrellas y hecho para luchar por los cuatro títulos de la temporada y que llegará con ganas de desquitarse tras la derrota en Venecia que le dejó fuera de la competición continental.

Derrota en Valencia

Será la segunda vez que ambos equipos se vean las caras. La primera, dos meses atrás y en el Roig Arena, fue una oportunidad desperdiciada para sacar una victoria de quilates: seis arriba a falta de nueve minutos en los que el equipo colapsó y acabó recibiendo un parcial de 8-2 para caer por 82-74 con Leo Fiebich (27 puntos y 6 rebotes) como heroína taronja. Eso sí, con Raquel Carrera lesionada, jugadora que ejercer actualmente de líder en la plantilla entrenada por Rubén Burgos.

Un plantel, el de Valencia Basket, que ha sumado desde entonces a Ivonne Anderson y Nia Coffey, además de recuperar a Cristiña Ouviña tras su maternidad, por lo que suma más profundidad de banquillo a un róster de 13 jugadoras contando con Elena Buenavida, que a pesar de tener ficha del filial es pieza importante del equipo.

César Aneas, entrenador del CAB Estepona, no escondió que el cuadro taronja cuenta con "un potencial tremendo" en su plantilla, con "jugadoras de mucho nivel" como es habitual en los equipos de Euroliga. Ante un rival de esa entidad, la premisa es clara: “Tendremos que dar nuestra mejor versión para ser competitivas y no dejar escapar nuestras opciones de ganar el partido”.