Derechos televisivos
DAZN emitirá en exclusiva en TV de pago todos los partidos del Mundial de fútbol 2026
El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México
EFE
Grup Mediapro y Dazn han cerrado un acuerdo por el que dicha plataforma emitirá en exclusiva en televisión de pago en España el canal del Mundial que producirá GRUP Mediapro y que incluirá los 104 encuentros del Mundial de fútbol 2026.
"Con este acuerdo damos un gran paso para democratizar el mayor espectáculo deportivo del mundo y hacerlo todavía más accesible para los fans de una forma innovadora y flexible”, ha destacado Óscar Vilda, CEO de DAZN España y Portugal.
La incorporación del canal dedicado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a su oferta hace de DAZN el destino definitivo para los aficionados al fútbol, donde ya pueden disfrutar de LALIGA EA SPORTS, Premier League, Serie A, Bundesliga, LALIGA HYPERMOTION y Liga F Moeve MADRID, se indica en un comunicado.
El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México. La cita más importante del deporte mundial se podrá disfrutar al completo, en directo y a la carta, por primera vez en DAZN, incluyendo la participación de la selección española, así como del resto de grandes favoritas a alzarse con el trofeo.
DAZN anunciará próximamente los detalles sobre la cobertura y comercialización del canal en sus diferentes planes.
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
- Málaga ya tiene agua para tres años con 445 hectómetros embalsados
- La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja
- Las mejores pizzas de España se hacen en Málaga: los dos locales que aspiran al 'trono' mundial de la comida italiana
- Los vecinos de Pedregalejo piden al Ayuntamiento que permute el antiguo Bobby Logan y no lo derribe
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas