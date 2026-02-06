SORTEO
Sorteo de Copa, en directo | FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club esperan el camino para alzarse con el título
Desde las 13 horas, sorteo de los cruces de semifinales
EP
La Copa del Rey Mapfre sorteará este viernes a las 13.00 los cruces de semifinales de la edición 2025/26 entre FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club.
El Salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), acogerá este viernes el último sorteo de la presente Copa. El jueves se completaron los cuatro equipos de 'semis' con la clasificación del Atlético en un cómodo (0-5) al Real Betis.
Antes, el Barça, vigente campeón, se deshizo (1-2) del Albacete el martes y, el miércoles, Real Sociedad y Athletic Club superaron a Deportivo Alavés (2-3) y Valencia (1-2), tres eliminatorias que fueron mucho más apretadas que la del Atlético en La Cartuja.
El estadio sevillano aguarda a los dos equipos que se disputen esta temporada el torneo del 'k.o', en fecha aún por confirmar. El sorteo de este viernes no tendrá ya restricciones y serán eliminatorias a doble partido, cuyo orden saldrá también del sorteo. La ida se jugará el 11 de febrero y la vuelta el 4 de marzo.
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
- Málaga ya tiene agua para tres años con 445 hectómetros embalsados
- La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja
- Las mejores pizzas de España se hacen en Málaga: los dos locales que aspiran al 'trono' mundial de la comida italiana
- Los vecinos de Pedregalejo piden al Ayuntamiento que permute el antiguo Bobby Logan y no lo derribe
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas