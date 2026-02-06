El Nueces de Ronda Atlético Torcal visita al Castro Bloques Cando

Partido importante el que disputará el Nueces de Ronda Atlético Torcal este sábado a las 19:30 horas en el Pabellón Riberas de Lea, en la localidad lucense de Castro de Rei. Un partido en el que el conjunto malagueño pone a prueba su mejoría de las últimas jornadas ante un conjunto que busca que no se le escape la zona de playoffs por el título, lo que le haría quedarse en tierra de nadie.

El equipo de Víctor Quintero viene de conseguir una holgada victoria en la anterior jornada por 5-1 ante el MRB Móstoles FSF, mientras que el equipo Gallego consiguió una ajustada victoria en casa del LBTL Alcantarilla por 2-3.

Para esta segunda vuelta, Castro se ha hecho con los servicios de la brasileña María Clara, que ha abandonado su equipo de origen en Brasil para afrontar su primera experiencia fuera de su país. Es internacional absoluta con la canarinha y tiene en su haber el campeonato del mundo universitario en China en 2024. Juega de ala o pívot, es zurda y destaca por su visión de juego y potente disparo.

Para este partido, Víctor Quintero celebra la vuelta al equipo de Valeria, ya repuesta de sus problemas físicos.

En declaraciones para la previa del partido, el técnico malagueño ha declarado que "después de este parón por la Supercopa, Castro es un equipo que está luchando, o quiere luchar, por esos cuatro primeros puestos. Seguramente en la primera vuelta le hubiera gustado tener más puntos. Nosotros estamos en la misma situación, creo que han hecho buenos partidos aunque no han conseguido los resultados. Se ha reforzado muy bien con la incorporación de Luana, Natalinha. La verdad que tiene un equipazo y bueno, será un partido muy difícil. Nos ha costado estos últimos años, aunque hemos hecho grandes partidos, sobre todo en el primer tiempo. A ver si preparamos bien el partido para poder llegar y no hacer solo un buen primer tiempo, sino uno segundo. Bueno, a veces estos campos son muy complicados, hay que estar al 100% y que ellas no tengan un buen día, pero bueno, siempre hay que ir con el optimismo y sobre todo jugar un buen nivel que creo que tenemos que mostrar lo que estamos entrenando, que lo estamos haciendo bien y espero, ¿por qué no?, un largo viaje, un mal tiempo, pero espero que tengamos un buen resultado".

Por su parte, Alejandra ha declarado para la previa que "sabemos que es un campo complicado, pero llevamos toda la semana trabajando, sabemos cuál es nuestro objetivo y tenemos claro que queremos puntuar. Llevamos los dos últimos partidos puntuando y tenemos claro que vamos a ir a por el partido y a ganar”.

Noticias relacionadas

El encuentro podrá seguirse por el canal de Youtube de Sinopsis Vuvuzela este sábado a partir de las 19:30 horas y comentarse en las redes sociales de ambos clubes.