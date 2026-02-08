Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un combativo Bàsquet Girona pone en aprietos al Barça

Los azulgrana superan al cuadro gerundense en el Palau en un ajustado duelo (97-92) donde destacó la aportación de Will Clyburn (21) Cales (17) y Brizuela (19)

Juani Marcos disfrutó de muchos minutos ante el Bàsquet Girona

Ramon Palomar

Barcelona

El Barça superó al Bàsquet Girona en un ajustado duelo en el Palau (97-92), muy diferente al disputado tres meses atrás en Fontajau, donde los de Moncho Fernández apalizaron a los blaugrana (96-78) y que acabó con la destitución de Joan Peñarroya. Clyburn, con 21 puntos, fue el mejor blaugrana bien secundado por Brizuela (19) y Cale (17).

Revancha cumplida y una victoria más en el camino hacia la Copa con dos partidos más pendientes, y con Pascual repartiendo los minutos pensando en la cita de Valencia dónde abrirán el torneo ante el UCAM Murcia, y con solo dos partidos por delante antes de viajar a Valencia: París Basketball y BAXI Manresa, ambos en el Palau.

Con las bajas de Kevin Punter, que seguramente se perderá la Copa, y Satoransky, por lumbalgia, Xavi Pascual movía el equipo titular dando la oportunidad a Juani Marcos, el jugador que ha tenido menor participación en el equipo, además de dejar fuera a Miles Norris y entrando en la convocatoria los jóvenes Kusturica y Dani González.

Clyburn empieza entonado

Partido animado desde el primer minuto, con un Will Clyburn espectacular, con cuatro triples, y que permitía al Basrça abrir las primeras diferencias en el duelo ante un Girona al que le parecían tener ganas.

Pascual movía el banquillo, e incluso daba minutos a Kusturica, para dar descanso a un ovacionado Clyburn. Los azulgrana anotaban con facilidad, para dominar el duelo, con un marcador donde el ataque predominaba sobre la defensa al final del primer cuarto (32-22).

Sin una excesiva presión defensiva sobre los gerundenses, el Barça se gustaba en ataque, con un marcador que mantenía en la decena de diferencia (41-31) y con muchos minutos repartidos. Juani Marcos aprovechaba la oportunidad para mostrar algunos destellos, y el Palau se lo premió ante el esfuerzo del argentino por agradar a su técnico.

Girona, sin hacer demasiado ruido, lograba acercarse a solo seis puntos (46-40), aunque dos triples consecutivos de Myles Cale volvían a abrir la diferencia al descanso en un duelo totalmente controlado por los de Pascual (52-40).

Girona lo intenta

En la reanudación, Girona volvía con más acierto tras los errores del Barça y los balones perdidos (55-48). La poca concentración defensiva permitía a los de Moncho Fernández acercarse peligrosamente ante el enfado de Pascual que veía al equipo excesivamente relajado (60-55).

Willy no estaba nada acertado y volvía Vesely para poner un poco de orden en la zona con el equipo un tanto despistado y que dejaba crecer a los visitantes (70-63). El equipo de Pascual no reaccionaba y dejaba el duelo abierto a falta del cuarto final (72-67), algo siempre peligroso.

Girona se lo creía y se acercaba a solo tres puntos (72-69). Aunque la reacción llegó de la mano de Myles Cale, que se apuntaba cinco puntos consecutivos para frenar el desasosiego blaugrana (79-71). Girona, con un buen Busquets y Geben, no claudicaba y volvía a estar muy cerca (81-78).

Pero los de Moncho Fernández se quedaron sin tiempo y el Barça aseguraba la decimotercera victoria en Liga Endesa aunque en un partido demasiado relajado en defensa, pero que tuvo final feliz para los blaugrana (97-92).

