Edu Oliva refuerza el Serman Marbella tras sus tres medallas mundiales

Edu Oliva se ha convertido en un refuerzo de lujo para el Grupo Serman Triatlón Marbella. El deportista residente en Álora brilló a gran altura el pasado junio en tierras gallegas, al colgarse hasta tres metales en el Mundial de Triatlón Cross paralímpico. Ahora se unirá a un equipo donde acompañará a Toni Franco, igualmente campeón mundial en 2021. Ambos conformarán un potente conjunto de paratriatlón, puesto que también tendrán en sus filas al subcampeón español Jorge Otalecu.

Oliva es vigente campeón mundial en la categoría PTS5, mientras que Toni Franco lideró el Mundial hace un lustro en triatlón cross y acuatlón. El primero conquistó en la prueba celebrada el pasado año en Pontevedra el oro en triatlón cross paralímpico y también en duatlón cross, al tiempo que conquistaba el bronce en acuatlón.

Anteriores títulos

Así revalidó el Mundial cosechado en 2023 y elevó su palmarés a cinco títulos mundiales. Fue oro en triatlón de larga distancia, también en 2023, y conquistó títulos continentales en 2022, tanto en acuatlón como en triatlón cross. Asimismo ha logrado encadenar hasta 16 títulos autonómicos en distintas disciplinas.

La categoría PTS5 en paratriatlón engloba a deportistas con discapacidades físicas leves, como amputaciones menores, limitaciones neurológicas ligeras o diferencias en la longitud de las piernas, con un impacto funcional reducido. Por su parte, el Grupo Serman Triatlón Marbella refuerza un equipo de paratriatlón que ya contaba en sus filas con el reseñado Jorge Otalecu.