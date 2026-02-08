Triunfo del CAB Estepona ante el vigente campeón (67-66)

El Ingeniería Ambiental CAB Estepona confirmó su buen momento de forma con un triunfo en el Pineda ante el poderoso Valencia Basket, vigente campeón y que tuvo un último balón para derrotar a las de Aneas (67-66). Con cuatro victorias en cinco jornadas nadie duda de que el arranque de año no puede ser más prometedor.

En esta ocasión, el fantasma de los malos inicios de partido quedó atrás. Las costasoleñas tomaron la delantera en el marcador desde los primeros compases, gracias a seis puntos consecutivos, aunque en primera instancia el cuadro entrenado por Rubén Burgos respondió de igual forma y culminó una primera remontada (6-9).

Gran inicio

Habían transcurrido cuatro minutos y medio cuando llegaría el gran parcial esteponero: 14-0. Esa dinámica comenzaba con una canasta y adicional de Meli Gretter, que más tarde anotaría su primer triple, y a la que acompañaron Nay Atkinson y Claudia Contell, muy activa, para que las locales se marcharan 20-9 al término de los primeros diez minutos.

La belga Hind Ben Abdelkader anotaba un triple para abrir el segundo cuatro con buena dinámica taronja. Las locales salieron atascadas en ataque, hasta que Contell volvió a asumir galones. Una canasta de Leia Dongue ponía el 24-16 en el luminoso del Pineda y Burgos se veía obligado a parar el partido cuando aún restaban casi seis minutos para el entretiempo.

Faro ofensivo

Llegó un triple de Contell poco antes del ecuador del segundo periodo para devolver la diferencia a 11 puntos, pero la segunda falta personal de la exterior valenciana obligaba a Aneas a dar descanso a la que estaba siendo su faro ofensivo. Valencia Basket aprovechó la situación para lograr seis puntos consecutivos.

No obstante, Madison Conner y Atkinson, desde el tiro libre, daban aire a las suyas antes de que un nuevo triple de Gretter pusiera la diferencia en nueve (34-25) con minuto y medio por delante. A continuación vendrían cuatro puntos de Atkinson para el segundo periodo en tablas y dejar la renta en los 11 que ya cerraban el primer cuarto (38-27).

Segunda mitad

Después del paso por vestuarios, Sika Kone castigó muy bien en las primeras acciones en la pintura. Pero dos triples taronjas permitían a las visitantes recortar diferencias. Las visitantes sólo habían anotado un triple hasta entonces y enlazaron hasta cuatro consecutivos, con una canasta y adicional, para apretar el luminoso con apenas seis minutos jugados tras la reanudación.

El nuevo tanteo de 45-44 obligaba a César Aneas a parar el partido. Esa diferencia tan reducida se mantuvo hasta la finalización del tercer cuarto, a raíz de la cuarta personal de Contell, que además otorgaba una canasta y adicional a Kayla Alexander, o después de los dos tiros libres errados por Leia Dongue. Las valencianas sí que conseguirían darle la vuelta al tanteo justo después, con una canasta de Elena Buenavida a la que contestaba al momento Gretter.

Reacción visitante

La dinámica favorable a las visitantes vendrían acompañada por un nuevo triple de Ben Abdelkader. Y ahí reapareció Kone, con un triple que empataba el partido. Ni siquiera un parcial de 0-6 frenó a las costasoleñas, que se colocarían con todo por decidir con hasta tres de renta (65-62). Ahí Burgos paraba el juego de nuevo. Carrera no perdonaría desde la línea de cuatro sesenta y la falta de acierto de las locales, que concedieron un rebote ofensivo cuando más daño hacía, permitían a Valencia Basket, con canasta de Anderson, ponerse otra vez por delante (65-66).

Con 57 segundos por jugar, Aneas pidió tiempo muerto y dibujó en su pizarra la jugada para seguir con vida. Kone anotaba para dar ventaja a las suyas. Burgos repitió parón con 40 segundos por jugar. No sumaron y Valencia Basket permitió a Ingeniería Ambiental CAB Estepona agotar la posesión, quedando un decalaje de dos segundos. Sacó de banda Ben Abdelkader, recibió Anderson y el tiro no entró. Así, las de la Costa del Sol logran por fin doblegar a uno de los grandes de la competición tras acariciarlo por dos veces, ante Casademont Zaragoza y también en el Roig Arena.

Ficha técnica

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 67 (20-18-12-17): Gretter (16), Contell (15), Conner (7), Muhate (0) y Kone (15) -quinteto inicial-, Dongue (6), Masiá (-), Ortega (0), Atkinson (8) y Rodríguez (-).

Noticias relacionadas

Valencia Basket 66 (9-18-22-17): Anderson (14), Buenavida (8), Coffey (12), Alexander (9) y Carrera (10) -quinteto inicial-, Ouviña (0), Araújo (3), Casas (0), Romero (2), Fam (2), Ben Abdelkader (6) y Lekovic (-).