Mbappé explota contra los árbitros en Valencia: "Imbécil", "los árbitros son unos payasos"...

Kylian Mbappé no termina de sintonizar con los árbitros en España. El delantero francés del Real Madrid tuvo un encontronazo con los colegiados en el encuentro ante el Valencia de este pasado domingo. Los blancos ganaron el partido por (0-2) con un segundo gol del galo que certificó el triunfo madridista, pero Kylian se marchó del campo muy enfadado con la actuación arbitral, llegando a protagonizar un encontronazo con ellos.

En el descanso y en el regreso

En el descanso, el internacional francés se dirigió al cuarto árbitro para comentarle un fuera de juego. El intercambio fue grabado por la retransmisión de DAZN. "¿Cómo puede estar en fuera de juego? Te pido que me lo expliques", reclamó el número 10 del Real Madrid. "Lo discutiremos dentro", respondió el cuarto árbitro, que buscaba evitar una discusión ante las cámaras. El francés se dirigió entonces al vestuario y volvió a gritarle al árbitro: "Entonces nos vamos. ¿Por qué no vienes?". Y entonces, visiblemente frustrado por la situación, profirió un insulto en francés: "Tête de bite va". Expresión que se traduce como "imbécil".

El asunto no quedó ahí. Al regresar del descanso, los dos protagonistas de la discusión volvieron a encontrarse en el túnel de vestuarios antes de saltar al campo. Mbappé volvió a reclamar al árbitro una explicación. "Dices que lo estamos discutiendo internamente, ya estamos en el vestuario, ¿por qué no me lo explicas?". Al no recibir respuesta por parte del colegiado, el delantero del Real Madrid se volvió hacia su compatriota Eduardo Camavinga y le comentó en francés: "C'est trop des bouffons les arbitres, frère". En castellano, "los árbitros son unos payasos, hermano".

Mbappé ha visto dos amarillas en los 22 partidos de Liga que ha jugado esta temporada, mientras en el curso pasado, su primer año en España, recibió cuatro amonestaciones y una expulsión, en Vitoria ante el Alavés. Los incidentes están recogidos en las cámaras y en Francia el diario L'Equipe se hacía eco del encontronazo con los colegiados. Un choque que llega en medio de la batalla que libra el Real Madrid contra el colectivo arbitral, poniendo el foco en el 'caso Negreira', que ha denunciado ante la UEFA y que espera que tenga consecuencias. Florentino Pérez escenificó esa guerra con el colectivo arbitral, además de hacerlo con el Fútbol Club Barcelona, LaLiga y la Federación Española de Fútbol en la copa de Navidad que ofrece el club a la prensa. Allí advirtió que "El caso Negreira es el escándalo más grande de la historia del fútbol".