La malagueña Celia Fernández, en la elite nacional del brazilian jiu-jitsu

Empezó a los seis años. Su madre ya había practicado artes marciales en Torre del Mar y logró inscribirla en su Algarrobo natal en unas clases de brazilian jiu-jitsu que por entonces eran bastante desconocidas. Quién iba a decirle por entonces a Celia Fernández Rivas que, en este momento, transcurridas nueve temporadas, tendría la oportunidad de empezar a representar a España en las próximas competiciones internacionales.

En ese camino, el mes de febrero del presente 2026 marca un antes y un después como reconoce. «Para competir en Lisboa o poder soñar con ser una de las participantes del World Professional Jiu-Jitsu Championship, que año tras año se celebra en Abu Dhabi con las profesionales de esta disciplina, es imprescindible un patrocinador importante», expresa a sus apenas 15 años.

Ya lo ha sido todo en España, de ahí que la Fundación Rincón, liderada por el mecenas malagueño Manolo Rincón, haya puesto en ella sus esperanzas e ilusiones para verla crecer en el contexto internacional. En redes sociales, este organismo filantrópico expresaba: «Celia se une a nuestra gran familia. A sus 15 años es campeona de España de brazilian jiu-jitsu, un deporte basado en la técnica, el control y la estrategia. Juntos vamos a transitar un camino maravilloso y estamos convencidos de que van a seguir llegando éxitos defendiendo el nombre de nuestra tierra y de toda la Axarquía por toda España».

Un oro y una plata

La madre de esta joven campeona, Sole Rivas, recuerda que su hija era de pequeña bastante nerviosa y, después de probar en multitud de deportes, observó que el jiu-jitsu reunía una serie de características ideales para que, a base de disciplina, Celia lograse aprovechar su imponente fortaleza física. Este año acudía a la Copa de España y se colgó un oro y una plata en las dos variantes «con y sin kimono». Ese momento marcaría definitivamente el salto internacional para esta joven algarrobeña.

En 2026 se estrenará en categoría juvenil, de manera que podrá lucir el cinturón azul que la acredita entre las mejores para su edad. A diario se entrena en el pabellón de la Vega, en Algarrobo-Costa, con preparadores que también trabajan en la capital. Y desde siempre ha combinado las clases y la competición con otras disciplinas, como atletismo, natación o bicicleta, si bien es cierto que con el paso de los años se ha focalizado mucho más en el deporte que la llevará lejos de las fronteras españolas.

Gran potencial de Celia Fernández

Sole destaca la importancia de «José Ángel, el entrenador que desde muy pequeña dirigió a Celia hacia la elite. Supimos de que fomentaba el respeto entre los compañeros y que siempre intentaba que los alumnos fueran buenos en los estudios. Además, al observar el potencial de la pequeña optó por ponerla en una clase para adultos, de manera que se fuese habituando a lo que se iba a encontrar más adelante, entre las mejores deportistas del país», agrega.

Ahora tanto Celia como su familia, a la que acaba de unirse todo el equipo de Fundación Rincón, ya miran a un horizonte que les lleve hasta ese Mundial en Abu Dhabi.