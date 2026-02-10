Frank Ilett, el aficionado del United que puede acabar con su reto de no cortarse el pelo casi 500 días después: "Ha durado más de lo que esperaba"

Frank Ilett (’TheUnitedStrand’ en redes sociales) es un joven de 29 años, nacido en el Reino Unido y residente en Castellón desde hace un tiempo. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, todo cambió en octubre de 2024, cuando empezó a ser conocido para el gran público por su particular reto, que rápidamente se hizo viral: no iba a cortarse el pelo hasta que el Manchester United, el equipo de sus amores, ganara cinco partidos seguidos.

No era para nada un disparate, por mucho que por aquel entonces (y un poco aún ahora), el club mancuniano pasara por unos momentos de extrema penumbra. Era el United, al fin y al cabo. Pero sí, desde aquel octubre de 2024 los ‘red devils’ no han ganado cinco partidos seguidos y Frank ha ido documentando todo el proceso que ha llevado a cabo su pelo. De corto a larguísimo y frondoso. De unos pocos seguidores a tener más de dos millones en sus redes sociales.

Pero ahora el reto podría acabarse de una vez por todas. Y es que desde la llegada de Michael Carrick, el equipo parece haber resurgido como un ave fénix. Ya van cuatro victorias consecutivas y hoy, si todo va como debería, debería caer la quinta, la que significaría el final del camino del reto de nuestro protagonista. Un tipo normal, majísimo, que vive con una sonrisa en su rostro y que atendió a SPORT en la previa de un duelo muy especial.

Frank Ilett, en la reciente entrevista en SPORT / Gorka Urresola Elvira

Hará un streaming este martes, organizado por la agencia Double Tap, para seguir el que puede ser el partido decisivo de su reto. “La verdad es que empecé el reto para darle algo de humor y positividad a los aficionados del Manchester United. Estábamos pasando momentos duros, pero ha durado más de lo que esperaba", indicó a SPORT Frank Ilett. "Mi família y mis amigos se reían cuando empecé a hacer esto. Creo que tampoco se esperaban que durara tanto. He intentado mantenerme comprometido todo el tiempo y esperemos que termine pronto", aseveró.

Ese "pronto" podría ser esta misma noche, en el duelo que enfrente a su United con el West Ham. Las redes llevan ya horas calentando el ambiente y un partido que, más allá del resultado, tendrá a todo el mundo pendiente del bueno de Frank Ilett. Él tiene claro que su equipo ganará y se acabará el reto: "Estoy un poco nervioso porque con el fútbol nunca sabes lo que puede pasar, pero confío en que pueden ganar y por fin poder conseguir esa quinta victoria consecutiva. Creo que ganaremos 1-3. Marcará primero el West Ham pero remontaremos".

Sobre el trabajo de Michael Carrick, 'TheUnitedStrand' asegura que "creo que lo ha hecho muy bien, ganando partidos ante equipos complicados. Más allá de los resultados está el fútbol que estamos jugando, que es mucho mejor. Todo fluye mucho mejor. Esperemos que siga así".

Ilett y su agencia aún tienen detalles que pulir de cara al día de hoy, sobre qué pasará una vez finalice el encuentro, si es que finalmente hay victoria mancuniana. Se esperan sorpresas, que serán anunciadas próximamente.

Vida de creador de contenido

¿Y luego qué? Es la pregunta del millón una vez acabe el reto. Ilett, pese a que su reto pueda terminar hoy, no piensa desaparecer: "Supongo que es como el fin de una era, de alguna manera. Una era capilar. Pero estoy definitivamente preparado para esto. El pelo ya me llega a la cara y sí, es hora de que se acabe. Estoy disfrutando viendo al Manchester United volver a la senda de la victoria y quiero seguir haciendo contenido, sobre todo relacionado con el fútbol y quizás algo más también. Creo que la gente está acostumbrada a ver mi cara ya (ríe)".