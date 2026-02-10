Vuelta a Andalucía 2026: etapas y recorrido. ¿Qué días pasará por Málaga?

La Vuelta a Andalucía 2026 entra en su cuenta atrás definitiva. La 72ª edición de la Ruta del Sol se disputará del 18 al 22 de febrero, con cinco etapas, más de 800 kilómetros y un trazado exigente que atravesará cinco provincias andaluzas. Una edición pensada para clasicómanos y escaladores, sin grandes altitudes, pero con terreno constante para la batalla y un desenlace final explosivo en Lucena.

¿Cuándo pasa la Vuelta a Andalucía 2026 por Málaga?

No hay que esperar mucho para ver al pelotón por las carreteras de la provincia de Málaga. Los aficionados costasoleños verán en directo la disputa de la Ruta del Sol 2026 los días 18 y 19 de febrero, coincidiendo con la primera y la segunda etapa.

Etapa 1: Benahavís–Pizarra

La Vuelta a Andalucía 2026 arrancará en Benahavís el miércoles 18 de febrero. La localidad malagueña ejercerá de punto de partida de esta 72ª edición. Será una jornada de marcado sabor provincial, con algo más de 163 kilómetros de recorrido y dos puertos de montaña que marcarán el desarrollo de la carrera: el Puerto del Madroño (1ª categoría) y el Puerto del Viento (3ª).

El pelotón atravesará la Sierra de las Nieves, pasando por municipios como El Burgo, Yunquera, Alozaina, Guaro o Monda, antes de adentrarse en el Valle del Guadalhorce por Cártama y Estación de Cártama. La meta estará situada en Pizarra, donde también se disputará una meta volante. El perfil invita a una llegada al sprint reducido, siempre que la fuga del día no logre prosperar.

Pizarra volverá así a ser protagonista del ciclismo internacional, algo que no ocurría desde 2024, cuando fue meta de una etapa de la Vuelta a Andalucía Élite Women.

Etapa 2: Torrox–Otura (Granada)

La segunda jornada partirá desde Torrox, conocida como la localidad del "Mejor clima de Europa". Aunque la etapa concluirá en Otura (Granada), Málaga seguirá siendo protagonista durante los primeros compases del segundo día de la carrera andaluza. Serán más de 138 kilómetros con un recorrido que bordea la costa oriental malagueña antes de internarse en territorio granadino. El Puerto de la Cabra (1ª categoría), aunque lejano a meta, se presenta como uno de los puntos clave para posibles ataques. Tras pasar por Nerja, la carrera abandonará definitivamente la provincia malagueña rumbo a Granada, donde se decidirá la etapa.

Un recorrido exigente para decidir la general

Tras dejar atrás Málaga, la Vuelta a Andalucía 2026 continuará su camino por Jaén, Córdoba y Sevilla, con etapas largas, finales explosivos y constantes trampas en el terreno. La tercera etapa, entre Jaén y Lopera, ofrecerá un recorrido duro y selectivo con dos puertos de tercera categoría y un final inédito en cuesta. La cuarta jornada se disputará íntegramente en Córdoba, entre Montoro y Pozoblanco, con el Alto de Españares (2ª) como principal dificultad y la presencia del Kilómetro de Oro, que volverá a repartir bonificaciones decisivas. La ronda andaluza se resolverá el domingo 22 de febrero con la etapa final entre La Roda de Andalucía y Lucena, donde las dos ascensiones consecutivas al Alto de la Primera Cruz prometen decidir la clasificación general a escasos kilómetros de la meta.

Una cita imprescindible del inicio de temporada

Con nueve puertos de montaña, más de 810 kilómetros y un recorrido que combina costa, sierra e interior, la Vuelta a Andalucía 2026 vuelve a consolidarse como una de las pruebas de referencia del calendario internacional al inicio de la temporada. El clima, la variedad del trazado y la calidad organizativa convierten a la Ruta del Sol en una oportunidad única para que el aficionado disfrute de cerca de sus ídolos. Y en 2026, Málaga será de nuevo el punto de partida de ese espectáculo.