Pellegrino Matarazzo, el matemático de Nueva Jersey que ha revitalizado a la Real Sociedad

Adiós a Martín Zubimendi, adiós a Imanol Alguacil. Adiós también a su director deportivo, Roberto Olabe. Un verano antes, quienes se habían despedido eran Robin Le Normand y Mikel Merino. La mejor Real Sociedad de los últimos 40 años, desde las dos ligas de principios de los 80, quedó desintegrada. Ley de vida para un equipo del tamaño del donostiarra, sometido por definición a los ciclos. Reinventarse es la única opción.

Lo intentó la Real con la fórmula que había sido exitosa en el pasado, promocionando a un Sergio Francisco que venía avalado por su trabajo en la cantera, logrando el ascenso a Segunda División con el filial. Pero la cosa no salió bien. El mensaje del técnico no calaba en el vestuario y los fichajes veraniegos (Guedes, Caleta-Car, Soler y Yangel Herrera) no terminaban de darle a la plantilla el salto de calidad esperado.

Tras sumar 16 puntos en otras tantas jornadas, con solo uno de margen con el descenso, la Real despidió a Sergio Francisco, le entregó el equipo de manera provisional al excentral Ion Ansotegi y se puso manos a la obra para contratar a un sustituto. Salieron varios nombres a la palestra, entre ellos el de Marco Rose, pero finalmente el elegido fue un desconocido para el aficionado medio: Pellegrino Matarazzo.

Nombre italiano, nacido en EEUU

La apuesta por ese hombre de casi dos metros (1,98) de nombre italiano pero de nacionalidad estadounidense sonaba extraña. Su experiencia se limitaba a cinco temporadas en la Bundesliga alemana, solo tres de ellas completas, con resultados correctos, pero no especialmente llamativos. Así que la afición realista afrontó con escepticismo la llegada del entrenador de Nueva Jersey, en cuyo currículum figura una licenciatura en Matemáticas por la Universidad de Columbia.

Mes y medio después, sin embargo, la pesadumbre se ha convertido en ilusión en San Sebastián. Desde la llegada de 'Rino', en Navidad, la Real se mantiene invicta en Liga y ha alcanzado las semifinales de la Copa del Rey. Una ronda que se abre este miércoles (21.00 horas) en San Mamés, en un derbi vasco a dos vueltas para una plaza en la final de Sevilla contra el Barça o el Atlético.

Mes y medio de invicto

La Real figura, hoy, a nueve puntos de ese descenso que hace mes y medio le angustiaba y a solo uno de la sexta plaza del Espanyol, aprovechando el desplome de los pericos en este arranque de 2026. En Liga suma cuatro victorias y dos empates, contra el Atlético en Anoeta y precisamente frente al Athletic en San Mamés, en un partido marcado por una polémica expulsión de Brais Méndez.

Matarazzo ha recuperado para la causa a futbolistas como Caleta-Car, Turrientes y Sucic, que hasta su llegada estaban en la pista de salida. Oyarzabal, el indiscutible líder de su equipo, ha iniciado el año en trance, con cinco goles; Remiro vuelve a ofrecer en la portería la seguridad que perdió en el arranque de la temporada; y Guedes ya aporta lo que se esperaba de él.

"Estamos en un muy buen momento", decía este martes el preparador estadounidense, ante una eliminatoria clave para él. No solo implica la puerta a una final de Copa, sino también el enfrentamiento contra el máximo rival, un Athletic que está firmando una temporada decepcionante. Y nada gusta más en San Sebastián que derrotar al vecino.