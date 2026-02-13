El Costa del Sol Málaga recibe al líder en Carranque

Este 14 de febrero hay una cita especial con el Costa del Sol Málaga en Carranque. Uno de los mejores espectáculos que se pueden disfrutar en la Liga Guerreras Iberdrola tendrá al Pérez Canca como escenario. Las panteras reciben este sábado, 19:00 horas, al Rocasa Gran Canaria, flamante líder de la competición nacional. Una oportunidad para comprimir la zona alta en un choque que estará marcado por la sensibilización en la lucha contra el cáncer infantil, en una tarde donde se llevarán a cabo actividades de la mano de la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer con la presencia de un grupo nutrido de asociaciones. El deporte malagueño se une para ganar su partido más importante.

«Había que hacer borrón y cuenta nueva y esperamos que esa cara que se dio en Elche se mantenga, más allá de los resultados. Es la forma de jugar que nos identifica, esa garra y esa manera de transmitir. Debe servir de punto de inflexión para los objetivos que todavía nos quedan en juego», asegura en la previa Suso Gallardo, que elogia al conjunto de Dejan Ojeda: «Viene para mí el equipo más en forma a día de hoy, por eso está donde está. Es muy, muy complicado. Defiende muy duro, tiene una gran portería y en ataque tiene las cosas muy claras. Aquí en casa debemos hacernos fuertes y no dejarnos más puntos».

Las isleñas marchan como líderes con 30 puntos, cinco más que las malagueñas (25). Entre medias el Mecalia Atlético Guardés (29) y el Super Amara Bera Bera (29). Es la bala para apretar la cima. En la primera vuelta, en el Antonio Moreno, la victoria fue para las panteras (21-25). Desde ese encuentro en octubre no pierden uno las canarias, que contaron todo por triunfos. 12 seguidos, récord histórico del club de Telde. Una racha espectacular que le ha permitido ascender a lo más alto. Segundo mejor ataque y tercera mejor defensa, el equilibrio es supremo. Y piezas muy importantes como Larissa da Silva, María Zaldúa, Almudena Rodríguez o Lulu Guerra.

Noticias relacionadas

Suso Gallardo contará con el refuerzo de María de Uriarte, que ha completado dos entrenamientos tras cerrar su incorporación. «Es un puesto muy específico. Es verdad que estamos encantados con Martina Villalva, pero al final es juvenil y no podemos contar con ella en todos los partidos. Teníamos sólo a Roca por lesiones y necesitábamos a alguien para la rotación. Va a aportar ilusión, muchas ganas», apunta el entrenador. Viene a dar rotación en el pivote, donde son baja Rita Campos y Bárbara Vela; además de la extremo Maider Barros. Se suma a esta nómina Martu Romero, con molestias en el isquiotibial de su pierna derecha. Un partido de vértigo para el Costa del Sol Málaga.