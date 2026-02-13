Duelo de urgencias entre el Nueces de Ronda y el Burela

Vital duelo el que tendrá lugar en el Pabellón Guadaljaire de la capital malagueña este sábado a las 18 horas. Un partido de urgencias entre dos equipos que están en zona de peligro y que buscan una victoria para seguir respirando y luchando por permanecer un año más en la mejor liga del mundo, por lo que el club anima a todos los aficionados que acudan al pabellón para animar al equipo. Hay que recordar también que en la clasificación, el Nueces de Ronda Atlético Torcal tiene un partido menos por la suspensión de su encuentro de la pasada jornada ante el Castro Bloques Cando por el temporal que impidió al conjunto malagueño su viaje hacia tierras gallegas.

Rival: Reyco Burela

Ahora las de Víctor Quintero se enfrentan a otro equipo gallego, un Burela que es la antítesis del equipo que fue la pasada campaña en que estuvo peleando hasta el final por el título. En la ida se impuso el conjunto malagueño en tierras gallegas por un resultado de 0-2, victoria que intentaran repetir en casa.

El conjunto que entrena Belén Feal se ha hecho para esta segunda vuelta con los servicios de Macarena, un ala-cierre que proviene de Chiloeches. Es una jugadora defensiva que aporta trabajo y constancia en el campo y saber estar y experiencia fuera de él. El conjunto gallego se encuentra en una situación complicada a 10 puntos del equipo que marca la permanencia, el Penya Esplugues.

Para este encuentro, el técnico Víctor Quintero no podrá disponer de Sandra García ni de la argentina Becha. En su declaración para la previa de la jornada, el míster malagueño ha expresado que "después de esta suspensión atípica por el temporal que nos impidió jugar la semana pasada, nos toca otro equipo gallego, un duelo directo, se acercan los momentos importantes de la temporada. El mes de Marzo se empezó un partido para aquellos que luchamos por no descender o cualquiera que esté buscando un objetivo. Es un partido muy importante y ni que decir que los dos equipos estamos en descenso, entonces se trata de un partido que situará a un equipo mejor que al otro. Nosotros tenemos esa ventaja de estar un poco por delante".

Por su parte, la jugadora paraguaya Nicole Armoa, declaró que "es un partido muy importante para el equipo, es un partido directo. Llevamos dos semanas de preparación, ya que el partido anterior no pudimos jugar. Creo que estamos preparadas y con la ilusión de conseguir los tres puntos que nos sería esencial para sumar y salir de la zona de descenso".

La retransmisión del encuentro correrá a cargo del canal de Youtube de Sinopsis Vuvuzela a partir de las 17:50 horas y serácomentado en las redes sociales de ambos equipos.