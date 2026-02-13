Pancho Rodríguez: homenaje a uno de los impulsores del balonmano en Málaga

Antonio Jesús Rodríguez, más conocido en el mundo del balonmano como Pancho, ha recibido un multitudinario homenaje brindado por sus amigos, familiares y una gran cantidad de exjugadores de los distintos equipos que dirigió. El acto se desarrolló en las instalaciones del Club Hípico Málaga, con la asistencia de 150 personas.

Pancho Rodríguez fue uno de los fundadores del Club Maristas. En varias etapas obtuvo varios títulos provinciales y autonómicos. En 1986 logró el primer título de campeón de España en la categoría cadete con un equipo del colegio de calle Victoria. Además de su faceta como entrenador realizó una importante labor como organizador y director técnico de la cantera, labor que fructificó dando lugar a una etapa dorada del balonmano malagueño. El club Maristas obtuvo cinco campeonatos nacionales más y el primer equipo militó durante cinco temporadas en la máxima categoría del balonmano español.

Buena parte de los protagonistas de aquellos brillantes triunfos se dieron cita en el merecido homenaje. Exjugadores de los distintos equipos de Maristas y Alfonso X a los que Pancho Rodríguez entrenó y directivos de balonmano de distintas épocas se reencontraron en una jornada inolvidable. Entre los asistentes, muchas viejas glorias del balonmano malagueño como Antonio Carlos Ortega, actual entrenador del Barcelona de balonmano. Junto a amigos y familiares el homenajeado pudo disfrutar de una extensa jornada presidida por los inolvidables recuerdos de los logros deportivos.

Durante el acto, el delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Balonmano, José Torrente y el gerente de la misma, Raúl Romero, hicieron entrega de distinciones en reconocimiento a la trayectoria deportiva de Pancho Rodríguez.