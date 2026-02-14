Baloncesto/Liga Femenina Endesa
CAB Estepona 92-84 Ensino: segunda victoria seguida en un Pineda entregado
Las esteponeras siguen con su buena racha tras ganar a un rival de los de su Liga
Ingeniería Ambiental CAB Estepona volvió a hacerse fuerte ante su público con un triunfo de mucho mérito (92-84) en un partido de ritmo alto y alternativas, que confirmó el gran momento del equipo de César Aneas. Las esteponeras suman así su segunda victoria consecutiva, sostenidas por el liderazgo ofensivo de Madison Conner (23 puntos), Claudia Contell (16) y Meli Gretter (14).
Partido intenso
El encuentro arrancó con las locales enchufadas y un punto de inflexión temprano: la tercera falta de Imani Tate abrió la primera brecha, con protagonismo de Ceci Muhate y Contell (16-7). A partir de ahí emergió Conner, decisiva con varios triples para estirar la ventaja hasta el 29-19 al final del primer cuarto.
En el segundo asalto, Ensino reaccionó de la mano de Alicia Flórez, pero CAB respondió con acierto exterior (triples de Lucía Rodríguez y Tanaya Atkinson) y el impacto interior de Leia Dongue (37-24). Las gallegas no se descompusieron y, con el empuje de Haidara, ajustaron el marcador hasta un apretado 51-48 al descanso.
Todo por decidir
Tras el paso por vestuarios llegó el momento más delicado: Ensino empató (58-58), pero CAB mantuvo la calma y evitó que las visitantes se pusieran por delante. Un parcial de 7-0, con Sika Kone y Gretter como nombres propios, devolvió el control a las locales, que cerraron el tercer cuarto con nueve puntos de colchón (72-63).
En el último periodo, pese a un pequeño bache inicial, el CAB se sostuvo desde la defensa y un ataque más coral. Un triple de Conner puso el 86-75 a tres minutos del final, y aunque Ensino apretó con Tate como referencia, Gretter gestionó los minutos decisivos para sellar el 92-84 definitivo.
Una victoria sólida, trabajada y de carácter para un CAB Estepona que sigue creciendo… y que en el Pineda vuelve a sacar músculo.
Ficha
Ingeniería Ambiental CAB Estepona 92 (29-22-21-20): Gretter (14), Contell (16), Conner (23), Muhate (5) y Kone (8) -quinteto inicial-, Dongue (8), Masiá (0), Ortega (-), Atkinson (12) y Rodríguez (6).
Durán Maquinaria Ensino 84 (19-29-15-21): Orsili (0), Flórez (18), Tate (21), Haidara (16) y Giomi (21) -quinteto inicial-, Van Schaik (0), Bosch (3), Garfella (0), Fequiere (2) y Hernández (3).
- La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
- Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
- Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- La presa de Montejaque empieza funcionar por primera vez en 100 años: 'los mecanismos de sifones hacen su trabajo
- La Real Sociedad tira del Sanse contra el Real Madrid: ¿Jugarán frente al Málaga CF?
- Málaga tendrá en cuenta la opinión de los vecinos del Palo en la remodelación del paseo marítimo
- Horteras en Málaga
- La borrasca Oriana pone en alerta a tres municipios de Málaga y se suspenden las clases