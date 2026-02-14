Balonmano/Liga Guerreras Iberdrola
Golpe en la mesa del Costa del Sol, tras ganar 26-20 al Rocasa, para comprimir la zona alta de la clasificación
Las de Suso Gallardo parecen recuperadas del fiasco copero y vuelven a mirar hacia arriba en la Liga Guerreras Iberdrola
Golpe en la mesa del Costa del Sol Málaga, que ahora aprieta la zona alta de la Liga Guerreras Iberdrola. Victoria de mucha valía ante el líder en un Carranque fue una fiesta este sábado. Inyección de confianza ante el Rocasa Gran Canaria (26-20) en un partido que se dominó de principio a fin. Contundencia de las panteras para mostrar esa versión competitiva, corajuda y valiente, el Pérez Canca volvió a disfrutar de ese ADN de campeonas. Dos puntos para afianzar la cuarta plaza y comprimir la cima de la clasificación una semana antes de visitar La Guardia.
Victoria ante el líder
Se plantaba en Carranque el equipo más en forma de España, enlazar 12 triunfos es un aval firme. El último con el que doblaron la rodilla fue en octubre y estaba entrenado por Suso Gallardo. La prueba era real. Salió serio el conjunto malagueño, que esperó su momento para hacer el primer break. Joana Resende tomaba el partido por la pechera y con tres goles abría la tijera (8-6). Un par de exclusiones paraban la escapada, aunque Sole López volaba para encender la primera alarma y levantar la grada (12-9). Las canarias aguantaban al descanso agarrándose al choque con casta (12-11).
Segunda parte
El colmillo local estaba afilado, había hambre. Y cuando se olió sangre se entró con todo. La capitana y la lateral portuguesa se combinaban para poner la pista de despegue. Parcial de 8-3 para estirar hasta el 20-14 y desatar la fiesta en Carranque. Supo ahí aguantar con esa versión suprema el equipo malagueño, que selló así dos puntos de prestigio. Triunfo coral y muy serio para alzar la mano y mostrar la candidatura a la zona alta. Aviso del Costa del Sol Málaga.
- La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
- Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
- Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- La presa de Montejaque empieza funcionar por primera vez en 100 años: 'los mecanismos de sifones hacen su trabajo
- La Real Sociedad tira del Sanse contra el Real Madrid: ¿Jugarán frente al Málaga CF?
- Málaga tendrá en cuenta la opinión de los vecinos del Palo en la remodelación del paseo marítimo
- Horteras en Málaga
- La borrasca Oriana pone en alerta a tres municipios de Málaga y se suspenden las clases