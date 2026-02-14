Golpe en la mesa del Costa del Sol, tras ganar 26-20 al Rocasa, para comprimir la zona alta de la clasificación

Golpe en la mesa del Costa del Sol Málaga, que ahora aprieta la zona alta de la Liga Guerreras Iberdrola. Victoria de mucha valía ante el líder en un Carranque fue una fiesta este sábado. Inyección de confianza ante el Rocasa Gran Canaria (26-20) en un partido que se dominó de principio a fin. Contundencia de las panteras para mostrar esa versión competitiva, corajuda y valiente, el Pérez Canca volvió a disfrutar de ese ADN de campeonas. Dos puntos para afianzar la cuarta plaza y comprimir la cima de la clasificación una semana antes de visitar La Guardia.

Victoria ante el líder

Se plantaba en Carranque el equipo más en forma de España, enlazar 12 triunfos es un aval firme. El último con el que doblaron la rodilla fue en octubre y estaba entrenado por Suso Gallardo. La prueba era real. Salió serio el conjunto malagueño, que esperó su momento para hacer el primer break. Joana Resende tomaba el partido por la pechera y con tres goles abría la tijera (8-6). Un par de exclusiones paraban la escapada, aunque Sole López volaba para encender la primera alarma y levantar la grada (12-9). Las canarias aguantaban al descanso agarrándose al choque con casta (12-11).

Segunda parte

El colmillo local estaba afilado, había hambre. Y cuando se olió sangre se entró con todo. La capitana y la lateral portuguesa se combinaban para poner la pista de despegue. Parcial de 8-3 para estirar hasta el 20-14 y desatar la fiesta en Carranque. Supo ahí aguantar con esa versión suprema el equipo malagueño, que selló así dos puntos de prestigio. Triunfo coral y muy serio para alzar la mano y mostrar la candidatura a la zona alta. Aviso del Costa del Sol Málaga.