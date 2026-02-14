El Nueces de Ronda Atlético Torcal arrasa al Reyco Burela (5-1)

Tarde de alegría y diversión la de este sábado en las gradas de un Pabellón Guadaljaire, que vio cómo el Nueces de Ronda Atlético Torcal disfrutaba y conseguía una victoria ante el Reyco Burela (5-1) que, además de los tres puntos en juego, daba una bocanada de aire y moral a un equipo que se ve capacitado para conseguir el objetivo de la salvación y se acerca a los equipos que le anteceden en la clasificación.

Un duelo directo que se resolvió gracias a la intensidad defensiva mostrada por las jugadoras de Víctor Quintero con la que recuperaron infinidad de balones en campo contrario que fueron la clave de la victoria. Burela demostró el porqué de su situación en la tabla, más ganas que juego y un equipo frágil mentalmente, un conjunto el de Belén Feal que se viene abajo con facilidad.

El encuentro comenzó con más ritmo que juego, con los dos equipos conscientes de lo que se jugaban, por lo que las dudas los fallos y la intención eran lo que dominaba el partido en estos primeros minutos. Con el paso de los minutos, el Nueces de Ronda Atlético Torcal se hizo con el control del partido y suyas fueron las mejores ocasiones, la primera clara de ellas llegó en el minuto 5 con un saque de banda bombeado de Susi que empalmó Alejandra.

Instantes después, la meta del conjunto gallego solventó un mano a mano con Guida desviando con el pie el disparo de la lusa. El gol que abrió la lata llegó momentos después en una recuperación de África en campo contrario, que se marchó hacia línea de fondo y la puso atrás para que Alejandra solo tuviera que empujar, 1-0 en el minuto 7 que llenó de júbilo las gradas del Pabellón Guadaljaire.

El gol dio al conjunto malagueño energía para redoblar la presión en campo contrario para buscar el segundo, mientras que Burela parecía en shock e incapaz de reaccionar. En el minuto 10, intentó el empate Gabi, pero su disparo lo desvió fácilmente con las piernas Andrea. Otra recuperación en campo contrario de Unami en el minuto 11 acabó en un disparo de Alejandra que salió desviado ligeramente a la derecha de la portería de Ana Eliza.

El segundo llegó en el minuto 13 en otra recuperación en campo contrario de Alejandra que avanzó a portería y batió por bajo a una Ana Eliza que nada pudo hacer. El gol hizo que Reyco Burela se viniera abajo y que el Nueces de Ronda Atlético Torcal jugara con más tranquilidad y a placer. A punto estuvo de llegar el tercero para el conjunto malagueño en una jugada de Barra que la puso a África, que la desvió a puerta como pudo.

Un par de minutos después, en el 16, se pudo desquitar la cordobesa en una recuperación en campo contrario, una más, para irse a puerta y fusilar por la escuadra con un disparo seco a Ana Eliza, poniendo el 3-0 en el luminoso del Pabellón Guadaljaire y la alegría a la afición en las gradas.

Segunda parte

La segunda parte comenzó con intento de sorpresa de Unami, que golpeó casi desde su área y la pelota acabó golpeando el larguero de Lola Muñoz. Los dioses del deporte quisieron que hubiera suspense y Macarena se plantó en un mano a mano con Andrea Dacosta para colocar el balón en el fondo de las mallas, 3-1 en el minuto 24 con un Burela que se metió de lleno en el partido.

Pero fue una alegría efímera porque en la siguiente jugada llegaría el cuarto del equipo costasoleño en un disparo de falta fuerte y seco de Unami, marca de la casa, que se coló en la meta lucense, 4-1 en el minuto 25 y un jarro de agua fría para el conjunto visitante. Más aún cuando Ana Eliza tuvo que volver a la meta del conjunto gallego por lesión de Lola Muñoz por un golpe en el rostro un minuto después.

El Nueces de Ronda Atlético Torcal se adueñó del encuentro monopolizando la posesión ante un Reyco Burela que se vino abajo y le puso más ganas que juego. Aún hubo tiempo de aumentar la distancia con un gol de la portuguesa Barra a pase de Unami, que se giró y su remate se coló por la escuadra derecha de Ana Eliza, 5-1 en el minuto 36. Con este marcador se llegó al final del encuentro, un recital de principio a fin de un conjunto malagueño que hizo y deshizo a su gusto para coger aire y una subida de moral para los siguientes encuentros ligueros.