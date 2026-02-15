Violencia en el deporte
Agreden en Fuerteventura a un árbitro de baloncesto de Tercera FEB
Un jugador del local Toscones Corralejo lo empujó por la espalda tras la señalización de una falta, provocando su caída
Redacción
El encuentro de baloncesto entre el Toscones Corralejo y el Probasketlab Fuenlabrada, disputado este sábado en Fuerteventura, fue suspendido temporalmente tras la agresión a uno de los árbitros, que también recibió insultos y amenazas.
Los hechos se produjeron cuando restaban menos de cinco minutos para la conclusión del tercer cuarto. Tras señalar una falta, el colegiado se dirigió a la mesa de oficiales para comunicarla. En ese momento, un jugador del Toscones Corralejo lo empujó por la espalda, provocando su caída. Ya en el suelo, el árbitro recibió un pisotón en el abdomen.
El jugador fue apartado por sus propios compañeros para impedir que continuara la agresión.
Una vez reincorporado, el árbitro fue objeto de insultos. Según consta en el acta, se le dirigieron expresiones como “eres un hijo de puta”. Además, un aficionado del equipo local accedió a la pista y profirió amenazas: “me cago en tu puta madre, eres un cerdo, si te cojo acabo contigo”.
Por motivos de seguridad, el equipo arbitral se retiró al vestuario antes de la reanudación del encuentro, que se produjo tras la descalificación del jugador implicado.
El árbitro agredido recibió asistencia médica tras el partido en Fuerteventura y fue atendido nuevamente este domingo en Tenerife. Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil.
- La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
- La Real Sociedad tira del Sanse contra el Real Madrid: ¿Jugarán frente al Málaga CF?
- Rocas de gran tamaño bloquean la carretera entre los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox
- Horario y dónde ver por televisión el Unicaja-Real Madrid de la jornada 20 de la Liga Endesa
- La presa de Montejaque empieza funcionar por primera vez en 100 años: 'los mecanismos de sifones hacen su trabajo
- Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
- El restaurante de Málaga 'oculto' a dos pasos de una lonja que tiene el pescado más fresco y la mejor fritura: con su propio Solete Repsol
- El Cuponazo de la ONCE 'reparte' en dos pueblos de Málaga