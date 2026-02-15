El fuerte viento condiciona el Circuito de Vela Optimist

Jacobo Llopis o Blanca Marrades, del Real Club El Candado, en categoría sub-16, resultaron ganadores de una segunda prueba del Circuito Provincial de Vela de Optimist, que recibe el nombre de la Senda Azul Costa del Sol. Fue una competición marcada por el fuerte viento, lo que condicionó bastante el desarrollo en aguas del Real Club Mediterráneo.

La regata ya había tenido que ser aplazada en su fecha inicial, debido a las condiciones climatológicas, pero volvió a depender del viento y del estado de la mar durante su celebración. La jornada del sábado no permitió disputar ninguna manga, ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los participantes, mientras que el domingo únicamente pudo completarse una prueba, también condicionada por el fuerte viento reinante en la bahía de la capital malagueña.

Otras categorías

Con esa única manga celebrada quedaron definidos los resultados finales. En sub-16, Jacobo Llopis acabó por delante de Lucas Villalta, del CNM Benalmádena, y de José de Linares, también representante del Real Club El Candado. En féminas, dentro de esta misma categoría, Blanca Marrades doblegó a su compañera de club Daría Arlova, así como a Carla Ledo, del Real Club Mediterráneo que ejercía de anfitrión.

En sub-13, Martín Aguilar, del CNM Benalmádena, fue el vencedor, por delante de Leo Ortega, del CM Fuengirola, y de Francisco García, igualmente participante del CNM Benalmádena. En la categoría sub-11, Kaja Kolasinska fue la ganadora y le otorgó al Real Club Mediterráneo la mayor de las alegrías del fin de semana.

Patrocinadores

A pesar de las dificultades meteorológicas, el histórico club pudo sacar adelante la competición dentro de los márgenes de seguridad, permitiendo al menos una clasificación válida para el circuito provincial. El Real Club Mediterráneo quiso públicamente agradecer la colaboración prestada por la Senda Azul Costa del Sol, organismo dependiente de la Diputación de Málaga y, como es sabido, patrocinador principal del circuito.

Pero también manifestó públicamente su agradecimiento por el apoyo ofrecido por el resto de patrocinadores habituales del club, fundamentales para el desarrollo de la vela base y la promoción del deporte náutico entre los más jóvenes.

Noticias relacionadas

Recordemos que el pasado año esta misma prueba estuvo marcada por la meteorología. En aquella ocasión, el sábado tampoco pudo realizarse ninguna prueba, ya que los vientos superaban los 20 nudos, lo que hacía imposible la navegación segura. Y el domingo, las condiciones mejoraron, de manera que se pudieron desarrollar dos pruebas.