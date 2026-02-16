Los equipos españoles buscan protagonismo en la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol 2026

La presencia del velocista colombiano Fernando Gaviria, recién fichado por un Caja Rural–Seguros RGA de enhorabuena tras su invitación a participar en el próximo Tour de Francia, la calidad e ilusión habitual del Burgos BH y los siempre combativos Kern Pharma y Euskaltel-Euskadi aseguran espectáculo en la lucha de los equipos modestos nacionales en tierras andaluzas en la Vuelta Ciclista a Andalucía Ruta del Sol del 18 al 22 de febrero.

Caja Rural–Seguros RGA: el debut andaluz de Gaviria

Se estrenará Fernando Gaviria (31), quien tras su salida de Movistar Team se ha unido al proyecto de Caja Rural–Seguros RGA con el objetivo de seguir sumando triunfos a su ya extenso palmarés. El velocista colombiano acumula dos victorias de etapa en el Tour de Francia y cinco en el Giro de Italia, donde además conquistó la clasificación por puntos en 2017. Será uno de los grandes favoritos en las llegadas masivas.

Liderará un bloque muy potente. Destaca la presencia de Joan Bou (29) en su quinta participación en la ronda andaluza. El valenciano fue segundo en la Clásica de las Terres del Ebre 2024 y suele ser protagonista en esta carrera. También repetirán los prometedores Sergi Darder (22), que debutó el año pasado, y Javier Ibáñez (24), que disputará su segunda edición. Será debutante, y una de las joyas que más cuida el equipo, el francés del País Vasco Ellande Larronde (19). El joven talento cuenta con numerosas victorias en categoría sub-23, entre ellas la Vuelta a Salamanca, la Vuelta a Navarra, así como triunfos en Francia y Canadá. Los veteranos Joel Nicolau (28), que correrá su quinta Ruta del Sol intentando dejar atrás retiradas en 2022, 2023 y 2025, y José Félix Parra (29), que afrontará su sexta participación, completan un bloque sólido y ofensivo.

Euskaltel-Euskadi: tradición y combatividad

El histórico Euskaltel-Euskadi llegará con una mezcla de experiencia y juventud. Jon Agirre (28) firmará su quinta presencia en la ronda andaluza, mientras que Gotzon Martín (28) afrontará su octava participación, avalado por varios top-10 en clásicas como el GP La Marsellesa. El equipo se completa con Iker Mintegi (23), en su tercera edición; Jokin Murguialday (25) regresa tras retirarse en 2023; los debutantes Gari Ugarte (23) y Nicolás Alustiza (23); y el neerlandés Axel van der Tuuk (25).

Kern Pharma: juventud al ataque

El conjunto Kern Pharma aterriza en la Ruta del Sol con un bloque joven, combativo y con hambre de protagonismo. Marc Brustenga (22) es una de las grandes promesas españolas, con explosividad y punta de velocidad ideales para etapas nerviosas. Le acompañarán Pablo Carrascosa (24), Nil Gimeno (24), Iker Gómez (22), Jorge Gutiérrez (25), Unai Iribar (24) y José María Martín (22), todos ellos piezas clave en un bloque que buscará dejarse ver tanto en el llano como en las jornadas más exigentes.

Burgos Burpellet BH: José Manuel Díaz, líder sólido

El cuarto conjunto español, Burgos Burpellet BH, confiará su ambición en la general en el andaluz José Manuel Díaz (31). El jienense, ganador de una Vuelta a Turquía y 12º el año pasado, afronta su séptima participación en la Ruta del Sol.

Junto a él estarán: Mario Aparicio (25), segunda participación; Josh Burnett (25), reciente plata en el Campeonato de Nueva Zelanda en ruta; César Macías (22), uno de los jóvenes más prometedores del equipo; Carlos García Pierna (26), siempre ofensivo; Ander Okamika (32), sexta participación, rozó la victoria en Iznájar (Córdoba) en 2022; y Georgios Bouglas (35), plata en el nacional griego de ruta y oro en contrarreloj en 2025.