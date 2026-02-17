El Real Madrid se reencuentra en Lisboa con Mourinho

Hace tres semanas el Real Madrid salió trasquilado del estadio Da Luz (4-2) con un gol caricaturesco en el descuento del portero ucraniano Trubin. Tanto que además de retratar a la defensa blanca, le sacó del Top-8 y le obligó a jugar los dieciseisavos de la Champions, algo que sentó tan mal en la cúpula del club como en el vestuario. Aquella noche lluviosa Mourinho evidenció que Arbeloa aún estaba tierno para pasearse por Europa. Han pasado 17 días de aquello y una parte del madridismo despide cierto optimismo después de los triunfos ligueros en Mestalla y ante la Real Sociedad.

Después del despido de Xabi Alonso, Arbeloa ha ‘ancelottizado’ el equipo, alimentando el ego de sus estrellas y ganándose el favor del vestuario, además de haber entendido que la consistencia se construye de atrás hacia adelante. Los centrocampistas han vuelto a jugar en el medio y los defensas en la zaga. Lo que permite al equipo pertrecharse mejor y vivir más tranquilo sin balón. Algo que agradece Courtois, la afición y hasta sus estrellas, que cuentan con la bula del entrenador para desentenderse de las labores defensivas.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Sin embargo, el Madrid regresa a Lisboa y esta vez las miradas a Mourinho se han afilado. El técnico tiene un plan y sabe cómo hacerle daño a los blancos. "No creo que se necesite un milagro para que el Benfica elimine al Real Madrid. Si ganarle una vez es muy difícil, ganarle dos veces lo es mucho más. Y ganar tres veces, o incluso una eliminatoria, lo es aún más. Me gustaría mucho eliminar al Madrid, pero también que Arbeloa gane la Liga y se quede muchos años porque tiene mucha capacidad. Es muy madridista y tiene personalidad. Quiero que mi equipo no juegue como el Madrid quiere que juguemos. Tenemos que jugar como quiero yo. Solo así podremos ganarles", apuntó el luso. Arbeloa no podrá contar Asencio, Rodrygo y Bellingham, pero recupera a Mbappé, que formará en punta con Vinícius mientras amontona músculo en la medular (Tchouameni, Camavinga y Valverde) escudando a Arda Güler. Yen la zaga Rudiger respaldará al bucólico Huijsen, dejando las bandas para un Carreras que sufrió de lo lindo en la anterior visita, y el quaterback Alexander-Arnold.

El guiño de Ceferin

El encuentro servirá de reválida para un Arbeloa que salió cuestionado de Lisboa tras el anterior duelo. Pero además será el primer partido del Real Madrid después de que Florentino Pérez haya firmado la paz con Ceferin y Al-Khelaifi, enterrando definitivamente la Superliga. Se apunta que la buena sintonía entre los despachos de Nyon y del Bernabéu ha provocado que el partido lo arbitre el francés François Letexier, desapareciendo del camino madridista árbitros que les resultaban incómodos como el italiano Davide Massa, quien dirigió la goleada en la última jornada de la liguilla. Massa señaló dos penaltis a favor del Benfica en el primer tiempo, el primero fue rectificado por el VAR, y al final del partido expulsó a Asencio y a Rodrygo, que no estarán por sanción.

Arbeloa no cree que Mourinho le vaya a sorprender, como hizo hace tres semanas, generando dos contra uno en la banda de Carreras por la pasividad defensiva de Vinícius. "Espero a un Benfica con más posibilidades individuales. Su alma será parecida porque tienen un líder que marca el camino, la forma de jugar y competir. Habrá pequeños matices. Serán competitivos y debemos estar preparados. No, no creo que José me pueda sorprender. Sé perfectamente de lo que es capaz. Son capaces de jugar incluso mejor y debemos estar preparados para ello", advertía en sala de prensa el técnico. Arbeloa quiso jugar al gato y al ratón con la prensa sobre el estado de Mbappé al responder: "Está aquí, ha venido con nosotros. Va a entrenar. Y... mañana veréis si juega o no". Pero no hay dudas de que Kylian estará en el once porque el Real Madrid y Arbeloa no se pueden permitir otra hecatombe en Lisboa